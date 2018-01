Trabajadores del Hospital Posadas realizaron una asamblea masiva para exigir la reincorporación de los 122 despedidos que fueron notificados el lunes pasado y convocaron un paro general para el próximo martes. El recorte incluyó a especialistas con amplia trayectoria y empleados con más de 20 años de antigüedad. El centro de salud amaneció blindado por la policía para impedir el ingreso de los cesanteados.

Con la presencia de referentes políticos y de derechos humanos, los trabajadores realizaron una asamblea en la puerta del hospital de Morón para rechazar los despidos y pedir su reincorporación. Las cesantías se comunicaron mediante una resolución interna con el listado de los contratos que serían renovados y los que no. El martes 16 la policía impidió el ingreso de los trabajadores a sus puestos de trabajo.

“Yo soy enfermera de terapia intensiva, estoy desde el 2014 con un contrato precario con un básico de 5.800 pesos”; “Yo soy Mabel, enfermera de oncología pediátrica y trabajo en el hospital hace 16 años. El despido llegó luego de que me negué a trabajar doce horas como quería el director. Si trabajara doce horas no le podría brindar a los pacientitos todo lo que necesitan”; “Yo soy Norma Enciso, enfermera especialista en áreas críticas y trabajo hace 15 años en la institución, cuando entré por un concurso real. Tengo una hermana discapacitada a cargo. Estamos frente a una total arbitrariedad, no hay ningún tipo de telegrama sólo una resolución interna. Es muy triste, este es nuestro segundo hogar. Presté servicio con total profesionalismo y he pasado hasta 35 horas seguidas adentro del hospital cuando las épocas fueron duras. Nos pusimos en contra de trabajar doce horas seguidas porque lo consideramos esclavista y ahí nos bajaron la guillotina”, contaron a los canales de televisión algunas de las enfermeras del Posadas que fueron despedidas.

Además de exigir la reincorporación, desde la asamblea denunciaron un vaciamiento del hospital dado que por los despidos varias áreas quedarían inoperativas, como algunos servicios de pediatría y de tratamiento contra el cáncer. La asamblea también definirá las medidas de acción que realizarán los trabajadores.

“Este hospital es un emblema porque fue muy atacado en la dictadura por su participación sindical activa por lo que es doblemente grave que se encuentre militarizado. La asamblea va a exigir que reincorporen a los despedidos, algunos con más de 20 años de antigüedad y a cargo de puestos de trabajo irremplazables”, sostuvo la diputada de izquierda Myriam Bregman que acompañó el reclamo de los trabajadores. En declaraciones al canal C5N, Bregman afirmó que los despidos son un ataque “contra los trabajadores y contra la salud pública”.