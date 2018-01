Una maqueta que es un acertijo es lo que ha diseñado y construido el arquitecto japonés Fumio Matsumoto, intitulando la susodicha pieza Memories of Architecture. Pieza que, aunque a priori parezca una torre atípica, es en realidad un modelo que aúna ¡decenas de edificios!, invitando a adivinar de cuáles se trata. “Pon a prueba tu conocimiento de la historia de la arquitectura con este elegante rompecabezas impreso en 3D, que combina a la perfección elementos de más de 30 construcciones”, arenga la enigmática propuesta del especialista, también profesor universitario, cuya obra fusiona fachadas, muros, columnas y otros detalles de importantes edificaciones del Antiguo Egipto hasta la actualidad. Apilándose, dicho sea de paso, cronológicamente, en ascenso, con el fin de revelar cambios y similitudes en los estilos de diversas épocas y latitudes. “Este modelo es un collage tridimensional que integra recuerdos de múltiples estructuras arquitectónicas en un solo objeto”, ofrece don Matsumoto. “Si bien no se trata de una descripción completa de la historia de la arquitectura, sí ilustra algunas tendencias significativas a lo largo del tiempo”, aclara el oriental varón, que exhibe la condensada pieza en el University Museum de la Universidad de Tokio, como parte de la exhibición recientemente inaugurada Architectonica. Por lo demás, para quienes no logren desvelar qué construcciones Fumio ha combinado, las respuestas saltan a la vista ingresando en la web de la institución. Que –alerta de spoiler– pormenoriza las varias decenas, entre ellas: el Coliseo romano; Sainte Chapelle de la Île de la Cité, París; el Palazzo Ducale de Venecia; el edificio de la Bauhaus de Dessau, la casa de Kunio Maekawa; por mencionar unos poquitos ejemplos.