"Si tuviese el 1 por ciento en las encuestas, nadie querría inhabilitarme, el pueblo me inhabilitaría", sentenció el ex presidente Lula Da Silva en la previa de la decisión del tribunal de apelaciones de Porto Alegre sobre la confirmación de la pena de prisión por corrupción y lavado de dinero. "Si se me prohíbe ser candidato por una decisión política del Poder Judicial, sería un fraude", sentenció en un encuentro en San Pablo con corresponsales extranjeros.

El miércoles próximo el TRF-4 definirá si confirma o revoca la condena impuesta por el juez Sergio Moro, quien acusó al ex presidente, líder del PT y favorito en todas las encuestas como candidato para las presidenciales de octubre, de haber recibido un departamento en el balneario Guarujá como soborno de la constructora OAS.

"Intentar crear un proceso jurídico para evitar que alguien sea candidato es poco democrático", insistió Lula, respecto del proceso que impulsa Moro, quien paralelamente se transformó en una figura destacada por los medios de comunicación más poderosos del país y hasta en virtual candidato presidencial.

El ex mandatario dijo estar "con la tranquilidad de los inocentes" frente al fallo que podría implicar su inhabilitación como postulante y aseguró: "No estoy luchando para ser candidato, estoy luchando para probar mi inocencia. Y no quiero ser candidato para no ser condenado, quiero ser absuelto para ser candidato".

"Si tuviese el 1 por ciento por ciento en las encuestas, nadie querría inhabilitarme, el pueblo me inhabilitaría. Voy a intentar que el pueblo sea el gran jurado de la democracia de este país. Por eso no puedo desistir", dijo el líder del PT confiando en las encuestas que lo muestran como el candidato con mayor intención de votos. Y aseguró que una victoria suya en octubre podría "facilitar una recuperación de la izquierda".

En la entrevista con corresponsales extranjeros, que fue divulgada por El País y la agencia DPA, Lula dejó entrever que aunque fuese condenado en segunda instancia apuraría todos los recursos legales para poder disputar la presidencia del país, e insistió en que las acusaciones contra él no tienen más fundamento que el deseo de una parte del sistema judicial y de grupos de comunicación de apartarle de la política.

"Todo comenzó con una mentira, una información en el periódico O Globo que decía que ese apartamento (que supuestamente le dio una constructora acusada de corrupción) era mío. A partir de ahí, la policía, el Ministerio Público y el juez Moro (principal instructor de la causa Lava Jato, la gran operación contra la corrupción en Brasil) construyeron una acusación mentirosa", advirtió.

"Cuando una persona es acusada, espera que se presenten pruebas materiales de que es dueña de un apartamento. Porque yo no puedo ser dueño de nada sin que presenten una documentación con pruebas de pagos, de la adquisición… alguna prueba de que es mío", apuntó el referente del PT contra el juez Moro.

En ese sentido, los abogados del ex presidente presentaron ante el tribunal de apelaciones de Porto Alegre documentación que muestra que el departamento, adjudicado por Moro a Lula como parte de un soborno, es uno de los bienes pertenecientes a OAS embargados por una jueza en otro proceso sustanciado en Brasilia. Esa causa que se tramita en la capital brasileña no guarda ninguna conexión con el Lava Jato pero afirma el pedido de inocencia de los defensores de Lula.

"Estoy obligado a decir que están mintiendo, y que el proceso tiene un fuerte componente político, a veces hasta con una mezcla de odio", concluyó Lula.