“Ahora el papel de los hombres es escuchar”. Contundente y sin medias tintas, Robert Redford inauguró el Festival de Sundance haciendo referencia a Time’s up, el movimiento contra el acoso sexual a las mujeres que comenzó en el cine y se extendió a otros ámbitos. El actor y director aseguró que Hollywood está viviendo un punto de inflexión. “Los cambios son inevitables, a veces son positivos y a veces, no. Lo que está ocurriendo ahora dará más oportunidades a las mujeres en el cine, para tener sus propias voces y hacer sus proyectos. Está cambiando el orden de las cosas y las mujeres van a tener una voz fuerte y propia que antes no tenían porque estaban demasiado controladas por el dominio masculino, va a ser más equilibrado”, arriesgó.