El ex presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, aseguró, en un encuentro con corresponsales extranjeros en el Instituto Lula, que sería “un fraude” que la Justicia le impidiera, si se ratifica su condena el próximo 24 de enero, postularse para las elecciones de octubre y dijo estar “con la tranquilidad de los inocentes”. El líder del Partido de los Trabajadores es favorito en todos los sondeos electorales como candidato a la presidencia, por eso es que en el encuentro aseveró: “¿Por qué Lula está siendo inhabilitado? Si tuviese el 1 por ciento en las encuestas, nadie querría inhabilitarme, el pueblo me inhabilitaría.” Y sentenció sobre su situación judicial: “El día 24 para mí no es el día D, es el día 24, es un juicio. Tengo otros nueve o diez procesos más. Y en algunos lo que se juzga no es a Lula, es a un gobierno, es la manera en que nosotros tratamos a este país. No estoy luchando para ser candidato, estoy luchando para probar mi inocencia. Y no quiero ser candidato para no ser condenado, quiero ser absuelto para ser candidato”.