Mientras la causa judicial continúa sin avances, Sergio Maldonado volvió a pedir ayer “memoria, verdad y justicia por Santiago Maldonado”. El hermano del joven tatuador publicó un breve texto en la revista La Garganta Poderosa bajo el título “Causa y Efecto”, en el que realiza una suerte de metáfora sobre la persecución que habría sufrido Santiago. “Guarda: si te persigue una banda de asesinos hasta tu departamento, se meten atrás tuyo, corrés como el viento, llegás a la entrada, subís las escaleras, se arriman, tropezás, escuchás que se aproximan, abrís la puerta cagando, te siguen disparando, oís otra amenaza, entran a tu casa, llegás hasta el balcón y saltás por la desesperación, será tu historia y tu responsabilidad, cuando la pericia diga que tu cuerpo no fue manipulado...”, dice el texto. La causa judicial caratulada como “desaparición forzada de persona”, sigue sin avances, luego de haberse conocido los resultados de la autopsia que revelaron que Santiago no recibió agresiones. Por su parte, la familia sigue reclamando por las “irregularidades” que aún sigue presentando el expediente. A partir de los resultados que arrojó la autopsia, la fiscal de Esquel, Silvina Ávila, había solicitado recaratular el expediente a “averiguación sobre las circunstancias de la muerte”. No obstante, el juez federal Gustavo Lleral no hizo lugar al pedido de la fiscal y por lo tanto decidió mantener la causa bajo el nombre de “desaparición forzada”.