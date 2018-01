Pese a que la UCR integra el Gobierno, la organización radical que representa a los trabajadores salió ayer a reclamar que no se le ponga el techo a las paritarias y que se incluya la cláusula gatillo en los convenios. La Organización de Trabajadores Radicales (OTR) advirtió que primero se debe garantizar que los precios no suban más de un 15 por ciento antes de pedirle a los trabajadores acepten un incremento salarial de esa magnitud. “El panorama inflacionario continuo no es viable y constituye sólo una expresión de deseo que las paritarias tengan un techo”, advierte Javier Varetto, secretario general de la OTR. “No resulta aceptable que los sectores del trabajo sigan perdiendo poder adquisitivo en sus salarios”, remató.