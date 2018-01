Varios artistas y personalidades de la cultura sumaron su apoyo a la campaña que los trabajadores de la TV Pública iniciaron en defensa del canal estatal ante el ajuste iniciado por el gobierno de Cambiemos. A través de videos que circulan por las redes sociales con el hashtag #NoAlVaciamientoDeLaTVPublica, los respaldos se suman al abrazo simbólico que se realizará en el edificio ubicado sobre la avenida Figueroa Alcorta, el martes próximo.

El director y productor artístico Pepe Cibrian, el escritor Eduardo Sacheri y la cantante Valeria Lynch son algunos de los que se solidarizaron con las demandas sintetizadas en el lema "Yo apoyo a la TV Pública". Ese canal “es mi casa, definió la actriz Malena Solda en su mensaje en el que rescató la labor de los trabajadores: “Es gente que trabaja con mucho amor, el equipo técnico que se entrega a la tarea” con los artistas, sostuvo.

Por su parte, el actor Darío Grandinetti aseguró que “muchos artistas quieren trabajar” en el canal estatal porque allí “la ficción siempre fue de calidad; siempre se ocupó de cuidar eso más que tener mucho rating”. En tanto, el locutor Fernando Bravo dijo tener “un buen recuerdo” de las veces que trabajó allí. “Hay que entender que estos medios están al servicio del público porque son también un servicio público”, remarcó.

La situación en la TV Pública es preocupante. Las autoridades oficiales, con el titular del Sistema Nacional de Medios Públicos, Hernán Lombardi, promovió una serie de medidas contra los trabajadores que, consecuentemente, afectan la operatividad del canal. Los noticieros de los sábados y domingos dejaron de emitirse, no hay guardias periodísticas en esos días, hubo quite de horas extras, jubilaciones anticipadas y los directivos anticiparon que no habrá una propuesta de aumento para las paritarias, por ende no habrá aumento. “Hay un ataque a la pantalla y a los trabajadores”, definió Agustín Lecchi, delegado de la comisión interna del canal.

El vaciamiento afecta a todos los medios dependientes del Estado. Desde diciembre, 180 trabajadores de la Televisión Digital Abierta (TDA) fueron despedidos. Lo mismo ocurrió con otros 16 en distintas filiales de Radio Nacional y 18 en las señales Encuentro, Paka Paka y DeporTV.

Sipreba

El Sindicato de Prensa de Buenos Aires (Sipreba) sostuvo que algunas de las varias razones para “defender a los medios públicos contra el ajuste” se centran en la condición de “servicio público” que tiene cada uno de ellos y criticó al gobierno de Mauricio Macri por “apostar” a que esos medios “sean a imagen y semejanza de los grandes medios privados”. Es decir, que prime “la concepción del lucro y la renta”.

El gremio también defendió “la pluralidad” y “el federalismo” de la información que allí se transmite, así como también reclama “la eliminación de la función publicitaria de la agencia Télam y el mantenimiento de una agenda informativa más amplia.