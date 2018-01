Para llevar tranquilidad a las personas que viven con VIH en Santa Fe, la ministra de Salud Andrea Uboldi anunció ayer que la provincia se hará cargo de la compra de los medicamentos, tras el anuncio del Gobierno nacional de que no enviarán algunos por "dificultades presentadas en los procesos de compra". Uboldi aseguró que "en Santa Fe no habrá alteraciones en la entrega, porque quienes reciben esta medicación no pueden esperar, es de suma importancia para ellos y el estado debe garantizarles el acceso".

En la provincia hay unas 12.000 personas con posibilidad de tener VIH, de las cuales un 70 por ciento están diagnosticadas y de esas, el 80 por ciento recibe sus medicamentos. Se detectan 400 casos nuevos de VIH por año. Los tratamientos en curso son alrededor de 5600. Como el faltante no afecta a todas las drogas, las que deberá garantizar inmediatamente la provincia son 362 de una de ellas y 100 de la otra.

Sobre la provisión de Nación, Uboldi subrayó que vienen "con algunas dificultades con algunos rubros. En el caso de VIH hemos tenido problemas con algunos medicamentos y reactivos, hay acuerdos por los cuales Nación proveen insumos y esto no está presupuestado para las provincias, entonces hay que tener siempre mecanismos extra de emergencia para la compra".

La dificultad de discontinuar la droga que ha sido probada como eficaz para una persona determinada, es que el virus podría hacerse resistente. "Queremos llevar tranquilidad para que aquellas personas, básicamente a las que recién les cambiaron estos tratamientos, para que sepan que ya está gestionada la compra", dijo Uboldi a Rosario/12 .

El faltante fue notificado desde la Dirección Nacional de Sida y ETS, que preside el doctor Sergio Maulen, a través de una nota fechada el 16 de enero pasado. Los medicamentos Abacavir (600mg), Lamivudina (30mg), Darunavir (600mg), Zidovudina jarabe, Efavirenz (600mg comprimidos) y Dolutegravir (50mg compuesto) no pudieron ser adquiridos a tiempo por errores administrativos.

Sin embargo, desde la Provincia aseguran que, pese a las demoras de Nación, Santa Fe actuó rápidamente gestionando la compra y por ello está garantizada la provisión de medicación para febrero, al tiempo que se tomaron recaudos para sostenerlo en meses posteriores.