El ex ministro de Transporte durante el kirchnerismo Florencio Randazzo salió a responder con un reproche por Twitter al llamado a la “unidad” hecho por el titular del Partido Justicialista, José Luis Gioja. “El silencio de quienes conducían el PJ legitimó la clausura de las Primarias y la formación de otro partido”, lo cual “posibilitó que ganara Cambiemos”, lanzó el líder del espacio Cumplir.

El contrapunto surgió luego de un mensaje que Gioja dio esta mañana hacia adentro del justicialismo: “Tenemos que concretar un gran frente. Si hay coincidencias, vamos para adelante, y si no tenemos las PASO”, dijo el sanjuanino, entre otros conceptos.

La respuesta de Randazzo no solo fue para reiterar que él había promovido las elecciones primarias para definir las candidaturas del peronismo en las legislativas del año pasado sino también para endilgarle a la cúpula de ese partido la derrota de esos comicios en los principales distritos.

Loading tweet ...

“Ir a las PASO es lo que propusimos nosotros en 2017. Pero el silencio de quienes conducían el PJ legitimó la clausura de las Primarias y la formación de otro partido. Eso posibilitó q ganara Cambiemos”, tuiteó el ex ministro.

No obstante, en su tuit Randazzo dejó claro que no saca los pies del plato de la principal fuerza opositora: “Ojalá en 2019 no ocurra lo mismo y podamos tener un presidente peronista”, concluyó.