El presidente del PJ Nacional, José Luis Gioja, y el ex candidato a senador Florencio Randazzo vienen manteniendo un cruce a la distancia sobre la unidad del peronismo, en el pasado y en el futuro. “Todos tenemos un poco de culpa de lo que pasó con el justicialismo. Las autocríticas no se deben hacer públicas, se hacen para adentro. No hay que salir a cazar brujas”, sostuvo ayer Gioja. Por eso consideró que “hay que dejar las metáforas afuera. Si nos ponemos mirar para atrás indudablemente vamos a encontrar mas disidencias que coincidencias. La unidad hay que construirla mirando para adelante, poniendo todo lo que hay que poner”.

El ida y vuelta se inició días atrás, cuando Gioja se sumó a las voces que consideran que el peronismo debe unir todas sus líneas en las elecciones presidenciales de 2019 y que, en todo caso, si no hay acuerdo en las candidaturas, que las diferencias se resuelvan en las PASO. Randazzo explotó en Twitter porque consideró que eso fue justamente lo que propuso en las elecciones pasadas y no se lo aceptaron. “Ir a las PASO es lo que propusimos nosotros en 2017. Pero el silencio de quienes conducían el PJ legitimó la clausura de las primarias y la formación de otro partido. Eso posibilitó que ganara Cambiemos. Ojalá en 2019 no ocurra lo mismo y podamos tener un presidente peronista”, sostuvo.

Gioja fue consultado ayer por la réplica de Randazzo. El ex gobernador de San Juan y presidente del PJ Nacional buscó poner paños fríos con lo de la culpa de todos. Y pidió “trabajar para terminar con un ciclo que ha venido a cambiarle la vida a los argentinos, que ha venido para gobernar para unos pocos”. Añadió que el peronismo debe “juntar todo lo que se pueda juntar y decir la verdad. Hay que transformar que la mentira no se convierta en verdad”. “Nosotros somos más democráticos. Tenemos una cantera de producir dirigentes. Hay que abrir la puerta de par en par. Todo este proceso de reconstrucción, renovación del justicialismo, me parece que se tiene que dar y se va a acelerar, por la crisis y la situación de la Argentina, por los que menos tienen”, agregó.

“Minga cuatro años más”, lanzó respecto a la posibilidad de reelección de Mauricio Macri. “No vamos a entregar ninguna bandera ni nos vamos a bajar de nada”, sostuvo, y que el peronismo debe “ponerle un freno a este avance autoritario y neoliberal” para lo que dijo que “hay que ponerse el overol” y salir a trabajar en la unidad. En ese sentido elogió la campaña que viene realizando el presidente del PJ bonaerense, Gustavo Menéndez, y consideró que “el llamado a juntar millón y medio de firmas para instalar nuevamente en el Parlamento en el tema de la reforma previsional”, es un gran ejemplo del camino que se debe seguir. Ya entusiasmado, ni siquiera descartó una posible reunión entre Cristina Kirchner y Sergio Massa. “Veo posible todo tipo de reuniones que sirvan a la unidad y lo digo porque he hablado con todos estos actores”, contó.

En la entrevista con la FM La Patriada, Gioja también opinó sobre el escándalo que involucra al ministro de Trabajo, Jorge Triaca, con su audio con insultos a su ex empleada, a la que tenía en negro y que luego empleó en la intervención del SOMU. “Tienen un desprecio por la gente humilde. Tienen un desprecio que no es solo del ministro Triaca sino también de quienes nos conducen. Lo más complicado es usar recursos que no son propios para el beneficio propio. No hace falta que le digan que se vaya sino solito debe irse”, manifestó el sanjuanino.