El fiscal de Gualeguaychú, Sergio Rondoni Caffa, ordenó que Gendarmería perite los celulares de Fernando Pastorizzo, el joven asesinado a balazos el 29 de diciembre, y el de su novia, Nahir Galarza, quien continúa detenida. El peritaje será mañana y estará a cargo de Gendarmería Nacional. Por otro lado, la familia de la víctima denunció haber recibido amenazas durante el fin de semana. “Es una barbaridad lo que están sufriendo. Les patearon la puerta del domicilio en plena madrugada”, relató a PáginaI12 Juan Carlos Peragallo, abogado del padre de la víctima.

“Para mañana fueron ordenados los análisis de los celulares de los jóvenes. Hasta ahora sólo se habían podido incorporar al expediente los miles de mensajes guardados en el aparato móvil de la adolescente, ya que el teléfono de Pastorizzo estaba encriptado”, explicó una fuente judicial a este diario. Además, ese mismo día se realizará un peritaje balístico –conocido como Anillo de Fisch– para determinar la distancia y la trayectoria de los disparos que mataron al joven. Vale recordar que en una segunda declaración al juez Guillermo Biré, Galarza, de 19 años, aseguró que “la pistola se disparó sola, dos veces” y que se trató “de un accidente”.

Por otra parte, en la madrugada del sábado, un incidente rompió con la tradicional calma del barrio Puerto Nuevo, en Gualeguaychú. “Entre las cuatro y cinco de la madrugada se acercaron a patear el portón de la casa de Gustavo Pastorizzo”, contó Peragallo. Los golpes fueron en aumento hasta que el padre de Fernando se levantó de la cama y decidió salir para ver qué ocurría afuera de su casa. Cuando abrió la puerta, no encontró a ninguna persona. “Pero los afiches con el pedido de justicia para su hijo estaban todos rotos”, completó el letrado.

Para la familia de Pastorizzo, el episodio del sábado fue “lisa y llanamente” una amenaza. No fue la única, indicó Peragallo, al agregar que “la semana pasada Gustavo sufrió varias amenazas por Facebook, en la que le decían que se deje de joder con la causa”. Luego del ataque a su casa, el padre de la víctima se presentó en la comisaría para realizar la denuncia. Unas pocas horas después, la Jefatura Policial Departamental Gualeguaychú decidió ubicar una custodia policial en esa vivienda del barrio Puerto Nuevo.

“Adolescencia que adolece” (sic). Ese es el título del video que difundió mediáticamente y a través de sus cuentas en redes sociales Jorge Zonzini, el vocero contratado por la familia Galarza. Se trata de una filmación con imágenes de Nahir y sus compañeras de escuela en un festejo del Día de la primavera, además de una reflexión –en off– leída por el propio vocero donde le pide a los “adultos” que “no les soltemos la mano a los adolescentes antes del tiempo necesario. Démosle nuestra mirada, y contención, por siempre”, expresó. El abogado del padre de Pastorizzo salió al cruce. “Zonzini no es letrado, no es especializado y su participación fue rechazada por el fiscal (Rondoni Caffa) y el juez de garantías (Biré, ahora de licencia). Sólo tira información que no es real. Lo mismo pasó con el supuesto diario íntimo que no fue agregado al expediente. El único objetivo que tiene él es manipular a los medios”, indicó.