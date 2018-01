Finalmente, el gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey, no se sumó al grupo de gobernadores del peronismo dialoguista que acompañarán al presidente Mauricio Macri en su gira por Europa. Fue debido al cierre de la empresa Ingenio San Isidro en Salta. “Debido a la lamentable situación del cierre de actividades del Ingenio San Isidro, he decidido no asistir al Foro de Davos, donde había sido invitado por el Presidente de la República. Mi responsabilidad y mi corazón están puestos en acompañar a los 730 trabajadores y a sus familias, y hacer lo imposible para que ambas partes lleguen a un acuerdo justo, tanto para ellos como para la empresa”, aseguró el mandatario provincial mediante un comunicado. “Agradezco sinceramente la generosa invitación del Presidente Macri, pero siento que esta es mi obligación como gobernador de la provincia”, aseguró Urtubey, quien está a la cabeza de los gobernadores peronistas que se muestran proclives a acompañar la gestión de Macri. Mientras lo hace, el Ingenio San Isidro dejó sin trabajo a 730 familias sin notificación y sin pasar por ninguna instancia de mediación.