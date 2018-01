Roberto Sabino Ríos, el último de los ex dirigentes de la Uocra de Bahía Blanca que estaba prófugo, se entregó ayer a la justicia. Ríos, de 42 años, se presentó ante la Unidad Fiscal de Delitos Complejos, a cargo de Gustavo Zorzano, en el marco de la causa que investiga presunta asociación ilícita, extorsión, resistencia a la autoridad y amenaza y que ya tiene a otros 13 ex dirigentes del gremio de la construcción detenidos, entre ellos al ex secretario general de la seccional bahiense Humberto Monteros. “Luego de los trámites (revisión médica y toma de huellas dactilares) Ríos, conocido como El Soldado volvió nuevamente a la sede de la fiscalía donde se negó a prestar declaración”, informaron fuentes judiciales.