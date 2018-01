La Academia de Hollywood divulgó esta mañana las ternas para la 90° edición de los Premios Oscar, cuya ceremonia de entrega se realizará el domingo 4 de marzo. La película fantástica La forma del agua, de Guillermo Del Toro, parte como favorita luego de conseguir 13 nominaciones –entre ellas las de Mejor Película, Dirección, Guión Original, Actriz y Actor-, quedando a una del récord histórico de 14 de La malvada (All About Eve), de Joseph L. Mankiewicz; Titanic, de James Cameron, y La La Land, de Damien Chazelle. Desde un segundo pelotón le siguen Dunkerque, de Christopher Nolan, y Tres anuncios por un crimen, de Martin McDonagh, con ocho y siete, respectivamente. Cierran la lista Las horas más oscuras y El hilo fantasma, con seis cada una; Lady Bird y Blade Runner 2049, con cinco; y Llámame por tu nombre y ¡Huye!, con cuatro. La chilena Una mujer fantástica, de Sebastián Lelio, entre las ternadas a Mejor Film extranjero.

Nadie se sorprendió demasiado cuando, durante la madrugada de Los Ángeles, La forma del agua sonó tanto en los rubros principales como en los técnicos. La película del realizador de El laberinto del fauno y Titanes del Pacífico, que transcurre durante los albores de la Guerra Fría y narra la historia romántica entre una tímida empleada de limpieza de un laboratorio científico y una criatura anfibia creada en ese lugar, intentará coronar una temporada que la ha tenido como una constante de las ceremonias, aunque para eso deberá superar a su gran cuco, Tres anuncios por un crimen, que corre desde atrás pero tiene a favor un tendal de reconocimientos de mayor peso durante el invierno del hemisferio norte, como el influyente SAG a Mejor Elenco entregado por el Sindicato de Actores el último domingo. Ambos títulos se verán cara a cara en varias ternas, entre ellas las de Mejor Film, que se completa con Llámame por tu nombre, Las horas más oscuras, Dunkerque, ¡Huye!, Lady Bird, The Post: Los oscuros secretos del Pentágono y El hilo fantasma, la gran tapada de los anuncios.

En donde sorprendentemente no se enfrentarán es en el rubro Dirección. Allí la Academia dejó de lado a Martin McDonagh, convirtiendo a Del Toro en máximo favorito. El quinteto se completa con Christopher Nolan (Dunkerque), Jordan Peele (¡Huye!), Greta Gerwig (Lady Bird) y Paul Thomas Anderson (El hilo fantasma). Sí coincidirán las principales candidatas en Guión Original, donde también estarán Un amor inseparable, ¡Huye! y Lady Bird. En Guión Adaptado competirán Llámame por tu nombre; The Disaster Artist: Obra maestra, Logan, Apuesta maestra y Mudbound: El color de la guerra.

La propuesta de The Post invitaba a pensar en una lluvia de nominaciones: dirige Steven Spielberg, protagonizan Meryl Streep y Tom Hanks, y la historia versa sobre una investigación periodística sobre ocultamientos gubernamentales relacionados con la Guerra de Vietman durante los ’70. No fue así. El primero de los dos largometrajes de este año del director de Tiburón y La lista de Schindler (en marzo llegará Ready Player One) cosechó apenas dos nominaciones, Mejor Película y Actriz para Streep, que con ésta suma la friolera de ¡21! nominaciones durante toda su carrera. La protagonista de El francotirador y El diablo viste a la moda se enfrentará a Sally Hawkins (La forma del agua), Frances McDormand (Tres anuncios por un crimen), Margot Robbie (I, Tonya) y Saoirse Ronan (Lady Bird). Entre los hombres asoma una cabeza a cabeza entre dos pesos pesados como Gary Oldman (Las horas más oscuras) y Daniel Day-Lewis (El hilo fantasma), secundados por Timothée Chalamet (Llámame por tu nombre), Daniel Kaluuya (¡Huye!) y Denzel Washington (Roman J. Israel, Esq).

Latinoamérica tendrá presencia en el Dolby Theatre gracias a la nominación de la chilena Una mujer fantástica, de Sebastián Lelio, en el rubro Mejor Film extranjero. No la tendrá nada fácil frente a la sueca The Square (Palma de Oro en Cannes) y la húngara On Body and Soul (Oso de Oro en Berlín). La terna se completa con la libanesa The Insult y la rusa Loveless.