Las autoridades de Dinamarca están convencidas que la muerte de Mkil Wall fue un crimen preparado en detalle por Pter Madsen. Así queda claro al darse a conocer detalles de la querella contra el inventor de 47 años. Los pormenores del homicidio de la periodista sueca Kim Wall son los de un femicidio. Los cargos de “homicidio, trato indecente del cadáver y otras relaciones sexuales, así como de relaciones sexuales” pueden derivar en una condena a perpetua en el juicio previsto para marzo.

Wall, de 30 años, desapareció el pasado 10 de agosto. Su último rastro fue cuando se embarcó en el submarino fabricado por Madsen, conocido en Dinamarca por sus diseños y creador de Copenhagen Suborbitals, una firma que apunta a lanzar monoplazas tripulados al espacio. La periodista free-lance subió al UC3 Nautilus, botado en 2008 y el cuerpo fue encontrado mutilado, al tiempo que Madsen decía que la muerte de ella fue por accidente cuando la nave se hundió bahía de Køge. Él fue rescatado por un barco y se reportó la desaparición de Wall.

Remembering Kim Wall La periodista tenía 30 años y había publicado en The Guardian y el New Yoek Times, entre otros medios.

El submarino se hundió a unos siete metros y pudo ser recuperado por la grúa de un buque de carga, que no encontró en su interior a la periodista. Recién se la halló el 21 de agosto, cuando apareció flotando el torso de Wall. Madsen decía que la muerte podría haber sido por el golpe con la escotilla, pero la realidad indicaba que la joven había sido descuartizada. Ella había subido para entrevistar a Madsen, en la previa de una exhibición, cuando salieron solos a navegar. Había publicado notas en The Guardian, The Atlantic y The New York Times, entre otros medios de habla inglesa.

Ahora se dan a conocer los pormenores de la querella, presentada hace una semana. La fiscalía habla de un crimen planeado y ejecutado “cuidadosamente”. El fiscal Jakob Buch-Jepsen da por probado que el ingeniero usó el interior del submarino para perpetrar el asesinato. Allí tenía cuerdas, una sierra y un cuchillo. Ató a Wall y la torturó con objetos punzantes. No queda claro si la joven murió por asfixia o por un corte en la garganta. Como sea, "Kim Wall estaba viva cuando Peter Madsen la hería con un cuchillo”, aseguró el funcionario.

AFP El submarino donde se consumó el crimen de la periodista.

La fiscalía acusa a Madsen de haber "apuñalado y cortado diez veces en la parte exterior de sus genitales y cuatro en el interior con un cuchillo o un destornillador" a la periodista. También se lo acusa de violación. Luego cercenó el cuerpo y metió las distintas partes en tubos que lanzó al mar y que no subirían a la superficie. Tras el hallazgo del torso, el resto del cuerpo se recuperó recién en diciembre.

El análisis de la cabeza de Wall demostró que no había traumatismos o signos de fractura, con lo cual se cayó la coartada del golpe. Madsen terminó admitiendo que él descuartizó a la joven, pero negó los cargos. El 8 de marzo se iniciarán las audiencias del juicio en Copenhague y el 25 de abril podría dictarse sentencia.