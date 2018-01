En la entrevista con RT, antes conocido como Rusia Today, transmitida en castellano, el ex presidente de Boca Juniors afirmó que "la inflación la estamos bajando, tal vez mucho menos de lo que soñábamos", como si gobernar además de ser “más fácil” que jugar al fútbol fuera un sueño.

"En Argentina se logran más puestos de trabajo de lo que se pierden. En el mundo entero hay cosas que cierran y otras que abren. Ha pasado siempre, tal vez más ahora con la revolución tecnológica. Pero lo importante es que en la Argentina se generan muchos más trabajos de los que se pierden. Ese es el camino que tenemos que seguir...", sostuvo Macri mientras la alianza gobernante está aplicando un feroz ajuste en la administración pública, que abarca a los medios públicos, Fabricaciones Militares, el Senasa y el Instituto Nacional de Tecnología Industrial, entre otros organismos.

A pesar del efecto devastador que las políticas vigentes están provocando en el campo laboral y social, el primer mandatario afirmó que “hemos decidido que esta transición la queríamos hacer de forma gradual para contener a todos los argentinos y darles la oportunidad para reinsertarse en otras tareas y trabajos y no de un día para el otro porque las políticas de shock del pasado no han funcionado. Muchos me critican porque no hemos hecho ajuste como la Argentina necesitaba. Apostamos a hacerla en forma gradual porque los argentinos no estaban listos", refiriéndose a sus compatriotas, una vez más, en tercera persona. "Hoy dependemos del crédito externo", afirmó como pasando la gorra en su último día de visita a la Federación Rusa.

En uno de los tramos finales de la entrevista, se le preguntó su opinión acerca de las declaraciones del ex integrante de la Corte Suprema y actual miembro de la Comisión Interamericana de los Derechos humanos, Raúl Zaffaroni, quien hace poco sostuvo que “yo quisiera que (Macri) se fuera lo antes posible, para que hagan menos daño”, y el ex jefe de Gobierno de la ciudad de Buenos Aires respondió que era “una vergüenza, porque como actual integrante de la Comisión Interamericana debería ser el primero en defender los valores de la democracia, en la que la gente vota y elige un gobernante hasta la siguiente elección”.

“Propiciar que se interrumpan mandatos antes de tiempo es justamente lo contrario de lo que debería hacer quien está ejerciendo un cargo basado en el respeto de la democracia y de los Derechos Humanos”, contestó el primer mandatario.