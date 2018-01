En el corazón de Azul, en la esquina de Hipólito Yrigoyen y Colón, se juntaron unas quinientas personas. Con reposeras, sillas playeras y algunas sacadas del living de una casa, se sentaron alrededor de la pantalla los vecinos y trabajadores despedidos de Fanazul a ver el primer clásico del año. Había camisetas de Boca, River y también las de Fabricaciones Militares que dejó a doscientos empleados en la calle. Desde Buenos Aires llegaron el ex secretario de Deporte, Claudio Morresi y el relator Javier Vicente, en representación del instituto Patria. Viajaron para articular el reclamo contra el cierre de la planta con la proyección del Boca-River, para darle visibilidad al reclamo. Fue un acto de militancia con el que también recordaron que existió Fútbol para Todos, un fútbol por el que hoy se paga.

El deporte masivo, como tantas veces se ha dicho, es una herramienta que –bien usada– visibiliza las luchas de un pueblo, las pone en la agenda mediática donde los grandes medios les hacen ole. Por eso se organizó la movida de Azul, con guiso popular incluido, revuelto a fuego lento por el concejal local de Unidad Ciudadana, Nelson Sombra. La jornada nocturna, junto a la plaza y a una cuadra de la catedral de la ciudad, fue reflejada por el diario local El Tiempo. Vicente declaró que “Fabricaciones Militares deje más de 200 trabajadores en la calle es totalmente lastimoso”.

Un grupo de trabajadores de Fanazul no estaba ahí porque había viajado a Cosquín, para llevar el pedido de reapertura de la fábrica al Festival de Folclore. El músico y cantante jujeño, Bruno Arias, levantó en el escenario una bandera con el reclamo. Así el conflicto se sigue replicando gracias a un partido de fútbol o un espectáculo artístico. Está claro que con eso solo no alcanzará para recuperar los puestos de trabajo, pero es un envión anímico que ayuda mucho a seguir en la lucha. Vale porque el gobierno nacional va en la dirección contraria. No quiere que sus actos antisociales tengan visibilidad. Pretende que esa suma de voluntades vayan apagándose, como resignadas, hasta entregar la dignidad que ningún trabajador negocia.

Por eso valen actos como el de Azul, como el gesto de Arias en Cosquín, como tantos otros que no ocupan ni una línea en la prensa que acompaña un proyecto de país que excluye a las mayorías y beneficia a los más ricos. No importa quién levante las banderas de la lucha. Importa más que se mantengan altas en la calle. Aunque sea alrededor de un partido de fútbol, que por otra parte, puede servir de excusa para la sana convivencia deportiva. Lo prueban las camisetas de River y Boca unidas por el reclamo de Fanazul.

