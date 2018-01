Tras siete años y medio en el Barcelona, Javier Mascherano dejó esta mañana el club catalán para jugar en el Hebei Fortune, de China, junto con su compatriota Ezequiel Lavezzi. El volante argentino se despidió de los hinchas del Barca en una ceremonia a auditorio lleno en el Camp Nou, que contó con la presencia del presidente Josep María Bartomeu y el resto del plantel, encabezado por Lionel Messi. "Llegué aquí para cumplir un sueño y es hora de despertar. El sueño se terminó, pero duró más de lo que jamás yo hubiera pensado y es momento de decir adiós", manifestó un emocionado Mascherano ante sus ex compañeros.

Loading tweet ...

El volante de 33 años aseguró que “era una decisión que tenía que tomar” y la relacionó directamente con su edad. “El paso del tiempo ha sido un indicador de que iba perdiendo protagonismo y se hacía más difícil", agregó. Mascherano llegó al Barcelona en el verano de 2010 procedente del Liverpool y en las ocho temporadas en las que vistió la camiseta del club catalán obtuvo cuatro títulos de Liga, dos Champions, cuatro Copas del Rey, dos Supercopas de España y dos Mundiales de Clubes.

Modificando por completo su posición, se convirtió en uno de los mejores centrales del club. “A veces uno tiene que aceptar la realidad, la realidad mía es que ya no era el jugador que había sido antes, futbolísticamente no tenía la importancia que había tenido antes", dijo entre lágrimas el hombre de la Selección Nacional, que en los últimos tiempos había perdido protagonismo en el eje de la defensa 'blaugrana' en favor del francés Samuel Umtiti y el belga Thomas Vermaelen. "Necesitaba este cambio, no hay más vueltas que darle, es natural, yo tampoco sentía que podía revertir esta situación", afirmó, precisando que "la calidad de los centrales que hay en el equipo es altísima”.

Admitió también que uno de los motivos que pesaron en su decisión fueron sus ganas de permanecer en el plantel que Jorge Sampaoli prepara para disputar el Mundial de Rusia de este año. "Primero, lo que busqué es tratar de reencontrar la ilusión, que poco a poco se iba perdiendo, y bueno, está claro que si tengo la posibilidad de tener una continuidad, a mi edad es importante", aseveró.

Si bien el acto de despedida se hizo hoy, desde ayer el club, los hinchas y sus jugadores se fueron despidiendo del argentino con mensajes emotivos en las redes sociales. Desde la cuenta oficial del Barcelona, se publicaron videos con los mejores momentos del jugador en el club catalán y mensajes de sus compañeros más cercanos. “Me quedo con todo lo que hemos vivido en el club, tuvimos buenas y malas, y la verdad que fue hermoso compartir todo eso con vos”, expresó Messi en las imágenes que proyectaron durante la ceremonia. Uno a uno, sus ex compañeros resaltaron su “profesionalismo”, su “motivación”, su “fútbol” y su “calidad humana”.

Loading tweet ...

“Javier, ha sido un placer enorme jugar contigo. Ha sido un orgullo y creo que hemos ganado mucho más de lo que esperábamos”, resaltó Gerard Piqué “Fue un verdadero privilegio compartir tantas cosas contigo. No sólo hablo de títulos o no títulos sino el día a día. Nuestras charlas, tu forma de ser y de entender el deporte y la vida en general, por eso estoy muy agradecido de haber compartido vestuario contigo”, destacó en el mismo sentido Andrés Iniesta.