FIESTAS

Pool fiction. En vivo: Héctor, Hocohuoc, May Mac Laren y Carisma. Performances de Le Brujx. Sábado 27 de enero a partir de la medianoche en Hipólito Yrigoyen 947.

Togue pop. Noche de drag race. Musicaliza Denise Murz y Vedette (Picnic de sirenas) y Mora Furtado en las bandejas. Sábado 27 de enero desde las 21 Feliza Club Arcoiris, en Avenida Córdoba 3271.

RECITALES

Amazonas de Vulkania. Comparten escenario con Lola Bhajan & Enanomalhecho, Katana y Sistra. Viernes 26 de enero a las 21 en Ladran Sancho Espacio de Arte, Guardia Vieja 3811.

Pángaro canta boleros. La romanza, la balada y otros géneros románticos encuentran un compás en el bongó de la mano de Sergio Pángaro en la clave melodramática y kitsch. Sábado 27 de enero a la medianoche en Bebop Club, Moreno 364.

CICLOS

BardeArte. Una expo, varieté y muestra de arte subterránea tiene lugar el último miércoles de cada mes en Jolie. Esta vez exponen: Mariana Luz, Mara Balbuena, Evelyn Vitali, entre otros. Además habrá: expos de dibujo, escultura, comic, street art, vj, tattoo, y lecturas de poesía. Miércoles 31 de enero desde las 22 en Fiesta Jolie, Avenida Juan B. Justo 1658.

CINE

Teteras. Tras haber pasado por las pantallas del Festival Internacional de Cine LGBTIQ Asterisco y de la 6° Semana del Cine Documental Argentino, la película de Nacho de Paoli y Dora Schoj se proyecta en Feliza. Además, Alejandro Modarelli y Pablo Castro Videla comparten sus testimonios sobre lo que significaron las teteras durante la dictadura militar en Argentina. El sábado 27 de enero a las 21 en Avenida Córdoba 3271.

The Room. Estrenada en 2003, escrita, dirigida y protagonizada por Tommy Wiseau, inspirada en las tortuosas historias de amor del dramaturgo Tennessee Williams y catalogada como la mejor peor película de la historia, The Room (2003) se convirtió en un fetiche. The artist desaster, de James Franco es un homenaje a esta gema del consumo irónico. Organizan: Lucas Fauno Gutiérrez y Celeste Farías. Domingo 28 de enero a las 20.30, en Casa Brandon, Luis María Drago 236.

CONVOCATORIAS

Proyectos en colaboración. El Centro Cultural Recoleta invita a organizaciones públicas y privadas y a colectivos artísticos y educativos autogestionados a asociarse para realizar proyectos culturales orientados a jóvenes. Aquellos proyectos que resulten seleccionados convivirán con la programación propia proyectada durante el 2018. Hay tiempo para presentarse hasta el 15 de febrero. Más datos en centroculturalrecoleta.org

Nuevas plumas se buscan. Editorial Monstra convoca a dramaturgos a enviar sus obras a [email protected]

Byte Footage. El Festival de footage convoca a artistas latinoamericanos a presentar sus obras digitales creadas a partir de imágenes y sonidos disponibles en la web. Se tendrán especialmente en cuenta las obras que a partir del reciclaje digital, trabajen con temas como la identidad, el territorio y la memoria. Se recibe material hasta el miércoles 31 de enero. Más información en bytefootage.com

Summer camp 2018. Hasta el 18 de febrero se recibirán postulaciones para la residencia de verano orientada a artistas e investigadores en Casa de Piedra (Catamarca). Durante la estadía se realizará al menos un encuentro de análisis y/o acompañamiento de proceso de obra, según el proyecto o cada postulante lo necesite. Más info en Facebook (/Casa de Piedra Residencia de Artistas)

TEATRO

Varón, pa’ querete mucho. Musical arrabalero con comida de autor. De Maricé Monteiro con dirección de Nacho Medina. Los viernes a las 22 en Tándem Bar, Sarmiento 1537.

Dulce pájaro de juventud. Oscar Barney Finn dirige la obra de Tennessee Williams. Estreno: jueves 25 de enero a las 20.30 en el Centro Cultural 25 de Mayo, Avenida Triunvirato 4444.

Los sueños de la margarita. Escrita por María Rosa Fugazza y dirigida por Sergio Silva. Proyecciones: Adrián Falcón. Sábado 27 de enero a las 21, SIGLA, Pasaje del Progreso 949.

CURSOS

Taller de teoría queer. El marzo comienza en curso breve “La invención del sexo, el género y la sexualidad: aproximaciones desde los Estudios Queer”, coordinado por Moira Pérez. Se dictará los lunes de 19 a 21 en el Centro Cultural Ricardo Rojas. Más info en: rojas.uba.ar

Verano en el Celcit. Ya están abiertas las inscripciones para el taller de dramaturgia “De la idea a las escena” que dictará Mariela Asencio a partir del 5 de febrero. Más información e inscripción en celcit.org.ar

Universo Lynch. La plataforma de crítica de cine Sublime obsesión (sublimeobsesion.com) presenta “Sueños y pesadillas”, un encuentro cercano con el cine de David Lynch. Jueves de febrero y marzo, de 19.45 a 22.15. Comienza el jueves 1 de febrero. Informes e inscripción: [email protected]

Colaboratorio Artístico. El seminario de dirección y creación escénica que Silvio Lang comenzará a dictar en abril ya recibe postulaciones. Cada participante podrá llevar una propuesta investigativa, o bien, generarla y desarrollarla en el ámbito del Colaboratorio. Los trabajos escénicos de cada participante serán presentados en Fábrica Perú, en el marco de ensayos abiertos y sesiones públicas. Más datos en campodepracticasescenicas.blogspot.com.ar

Poemas de verano. Taller de lecturas de poesía argentina contemporánea. Cuatro encuentros coordinados por Juan Fernando García. Empieza en febrero. Contacto: [email protected]

Habitaciones impropias. Carlos Gamerro conduce un recorrido por la obra de Virginia Woolf y otras novelistas inglesas del siglo XIX. Ya está abierta la inscripción para el curso que se dictará los miércoles 7, 14, 21 de febrero y 7 de marzo de 18.30 a 20.30 en el MALBA. Más info en malba.org.ar

EN LA CALLE

Marcha del orgullo lgbtiq en Necochea. “Qué los prejuicios se los lleve el mar,/ sirenas salgan del clóset,/ la revolución sexual en la capital nacional del sexo anal” es la consigna que este sábado 27 de enero recorrerá las calles de la ciudad balnearia. Habrá feria autogestiva, taller de twerk y voguing, intercambio de fanzines. Y un cierre con lectura de documento, brindis, bandas, dj’s y carrera hasta el mar con chapuzón nocturno. Desde las 19 en 83 y Rambla.

EXTRA

Concurso de tortas y tortillas. Se premiarán las mejores recetas y performances. Habrá cata con el público y un jurado de lujo (vegano y no vegano). Conduce el evento: Pauli Garnier. Cierra la noche: BIFE. Hay que anotarse enviando un mail a [email protected] Sábado 27 de enero desde las 20 en Casa Brandon, Luis María Drago 236.

SANTA FE

Encuentros itinerantes. Jornadas recreativas para ir calentando motores para el Carnaval de la Diversidad que organiza la Casa LGBTI de Rosario. El jueves 1 de febrero a las 15 en el Balneario Saladillo.

SAN JUAN

Como la espuma. La comedia coral del realizador español Roberto Pérez Toledo reúne historias de amor, desamor, reencuentros y descubrimientos. Se proyecta como parte del ciclo de cine lgbti que organiza la Asociación Aequalis Cultura Diversa. Jueves 1 de febrero a las 20.30 en el Centro Cultural Conde Grand, San Luis 701, Ciudad de San Juan.