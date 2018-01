Desde Brasil El Tribunal Regional Federal 4 de Porto Alegre condenó por 3 votos a 0 al ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Con este resultado quedó demostrado el espíritu de cuerpo de ese tribunal al avalar la condena que en primera instancia dictó el juez Sergio Moro. Y no sólo eso. Podría afirmarse que los camaristas fueron más moristas que el propio Moro dado que aumentaron la condena inicial de de 9 años y medio a 12 años y un mes. Lo hicieron pese a reconocer que no hay pruebas materiales que demuestren que el imputado sea dueño del departamento que habría recibido como parte de un soborno de la constructora OAS.

El instructor el caso, Joao Pedro Gerban, planteó que no es necesario contar con una prueba contundente y basó parte de su voto en la confesión Leo Pinheiro, uno de los propietarios de OAS. El empresario fue premiado hoy por su delación con la reducción de su condena inicial con lo cual recuperará la libertad.

Este fallo unánime redujo el margen de maniobra de los abogados de Lula, quienes tendrán menos opciones para presentar apelaciones. Si el resultado hubiera sido de 2 votos contra 1, habría un menú más amplio de cuestionamientos.

Cuánto más se tarde en llegar al Supremo Tribunal Federal, mejor para el condenado y para la presentación formal de su candidatura el 15 de agosto con vistas a las elecciones del 7 de octubre en las que se proyecta como favorito con una intención de votos cercana al 40 por ciento, más del doble de su principal perseguidor, el capitán retirado Jair Bolsonaro.

Hoy a media mañana cuando ya se había iniciado la audiencia en el tribunal de Porto Alegre Lula, instalado en el Sindicato de Metalúrgidos de San Bernardo do Campo, dijo estar “extremandamente tranquilo porque tengo la certeza absoluta de que no cometí ningún delito".

Demostró una vez más su determinación de ir hasta el fin para que se le reconozca el derecho a ser candidato, prerrequisito para restablecer la democracia plena.

Suenan tambores de guerra política en Brasil.

Con este fallo la cámara confirmó que buena parte de la corporación judicial hará lo que este a su alcance para impedir la candidatura del jefe petista.

Hoy dentro del Palacio de Justicia de Porto Alegre el Poder (partido) Judicial no dejó dudas sobre su determinación de actuar al margen de la ley para proscribirlo. Afuera del recinto ayer unas 70 mil personas bramaron "Elección sin Lula es Fraude".