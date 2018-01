El Ministerio de Salud de la Nación anunció que se sumarán en la Ciudad de Buenos Aires nueve centros de vacunación contra la fiebre amarilla, ya que la fuerte demanda se mantiene en los puntos de vacunación. Fuentes de esa cartera precisaron que, en promedio, unas 1500 se acercan por día a Sanidad de Fronteras para vacunarse y afirmaron que "las dosis están aseguradas para quienes viajen a zonas con circulación del virus". En la ciudad bonaerense de Bahía Blanca, la Secretaría de Salud del municipio anunció que habrá dosis sólo para las personas que hayan sacado turnos por falta de stock, mientras esperan la llegada de nuevas partidas de la vacuna.

Voceros del Ministerio de Salud indicaron a Página/12 que la cantidad de personas que asisten a los puntos de vacunación en Capital Federal no aumentó durante esta semana, pero que la demanda se mantiene alta desde fines de diciembre. Fue por este motivo que la cartera habilitó nueve centros más a partir de hoy. Los turistas podrán vacunarse sin turno previo en los hospitales Fernández, de lunes a viernes de 8 a 16; Durand, los miércoles y viernes de 13 a 16; Argerich, los martes a viernes de 8 a 12 y de 13 a 16; Grierson, martes y jueves de 9 a 16; Santojani, sábados y domingos de 10 a 16. Se suman también el Cesac 11, en Agüero 940 los jueves de 9 a 13; el Cesac 16, en Osvaldo Cruz 2055 los lunes y viernes entre las 10 y las 14; el Cesac 26, en Gurruchaga 1939 lunes y jueves de 9 a 13; y una Unidad Sanitaria Movil ubicada en la calle 13 y 7, frente al edificio del Correo Viejo en el barrio Carlos Mugica, de lunes a viernes entre las 9 y las 14. A partir del lunes se sumará también el Cesac 33, en avenida Córdoba 5741, los días lunes, miércoles, jueves y viernes entre las 10 y las 16.

El Ministerio garantizó que hay dosis suficientes para los turistas que viajen a las zonas de riesgo en Brasil. Cristian Biscayart, responsable de inmunizaciones de la cartera, señaló que "hay dosis disponibles porque es un insumo que tenemos permanentemente ya que vacunamos a una parte de la población de nuestro territorio, la del noroeste y noreste, a través del Calendario Nacional de Vacunación". El especialista recordó que no es necesario vacunarse para quienes viajen a Santa Catarina, Rio Grande do Sul y Paraná -- estados del sur de Brasil donde están las ciudades de Florianópolis, Bombinhas, Camboriú y todos los balnearios del sur--, ni tampoco para los turistas con destinos en el nordeste como Natal, Recife, Fortaleza y Pipa. Las zonas de riesgo son Río de Janeiro, San Pablo, Espíritu Santo y Bahía. Se recomienda vacunarse, además, a las personas que viajan por vía terrestre y pasan por zonas peligrosas durante más de 72 horas y a quienes realizan actividades de turismo aventura, o acampan en zona de riesgo, aún por una noche. No es necesario vacunarse, en cambio, para los pasajeros en tránsito en zonas peligrosas durante menos de 72 horas.

En la ciudad de Bahía Blanca, en tanto, anunciaron problemas de stock con las vacunas. La subsecretaría de Salud del municipio, Susana Elliker, sostuvo que "nos ha superado la demanda y tenemos la cantidad de dosis para la gente que sacó los respectivos turnos". La vocera detalló que en la ciudad del sur bonaerense ya fueron aplicadas más de 2000 dosis, y que ya se encargaron partidas nuevas. "Estamos a la espera de nuevas dosis que llegarán a fin de semana o el lunes", agregó la funcionaria, y señaló que por día "concurrieron más de 300 personas a la unidad sanitaria" San Cayetano, ubicada en la calle Alberti al 400.