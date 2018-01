#AduanaParalela Los japoneses Toe meterán debut sudamericano con su show en Niceto Club (25/1, con el songwriter platense Gastón Massenzio como invitado). Cuarteto de Nos y No Te Va Gustar compartirán juntada uruguaya en Mar del Plata (25/1, Mute). En bandeja, el inglés Richie Hawtin propondrá technominimal en Córdoba (26/1, La Fábrica, La Calera) y el alemán Move D agitará la fiesta Undertones (26/1, Niceto Club). Las españolas Ajo & Judith Farrés ensamblarán poesía, música y performance (26 y 27/1, Niceto Club). Y el senegalés Cheikh Gueye comandará el toque de Semilla de la Cultura Africana en el Abasto (29/1, J.J. Circuito Cultural).

#Pantallazos Cine documental africano, con charlas y proyecciones afroargentinas, afrouruguayas y afrofrancesas, animará el ciclo Espejos y espejismos (25/1, C.C. Borges, gratis). Y la alfombra roja de la entrega de los Grammy prometerá cameos, estatuillas y shows, con nominados como Foo Fighters, Mastodon, Metallica, Kendrick Lamar, Imagine Dragons, Lady Gaga, Gorillaz, Lana Del Rey, Kraftwerk y muchos otros (28/1, TNT).

#PonéLosVideos Hay nueva música, a un click, en el disco de Yo La Tengo (There’s A Riot Going On), los singles de The Vaccines (I Can’t Quit) y Awolnation (Handyman) y los videoclips de Justin Timberlake (Supplies), Fischerspooner (TopBrazil) y Natalia Lafourcade (Danza de gardenias, previa de su show del 27/4 en el Gran Rex).

#HayTablas Situación de terror, locura y arte habrá en Miedo, la colaboración del explosivo trovador catalán Albert Pla y el colectivo de artistas plásticos Mondongo (jueves a domingos, Teatro Regio).

#CualquieraPuedeGooglear Se armó el año para Babasónicos, que tendrá cita en Obras (6/4), y Las Pastillas del Abuelo, que tocará en GEBA de Jorge Newbery (2/6). Click planificado. El productor musical Mario Breuer (Soda, Sumo, Redondos, Calamaro, Pappo, Charly) dará la conferencia gratuita “Muerte y resurrección del HiFi” (27/1, Fundación Telefónica, streaming en fundaciontelefonica.com.ar). Master click. El taller gratuito “Miró para mirar” propondrá producir obras plásticas propias a partir de las técnicas y materiales que utilizaba el pintor catalán Joan Miró (27/1, Museo Nacional de Bellas Artes, para mayores de 13 años; repite el 3, 10 y 17/2). Click plástico. Y los entusiastas del mago teen se babearán con la Harry Potter Book Night 2018, que se realizará el 1/2 en la Residencia Británica en Buenos Aires: habrán actividades y juegos, partidos de quidditch, competencias de hechizos y concursos de disfraces (entradas disponibles desde las redes sociales de la Embajada). Click, juez.

#LaBandaDelVerano Si te quedaste en Buenos Aires, In Corp Sanctis, Hijos de Padres y Ragazzas refrescarán juntos La Tangente (26/1), El Kuelgue inaugurará su Balneario Cacharrito en el patio de la C.C. Konex (26/1, con Emanero como invitado) y tanto Paraleia (27/1, The Old Rotten Bar de Ituzaingó) como Las Bodas Químicas (27/1, La Tangente) arrancarán su temporada 2018 de toques. Y si estás en Mar del Plata, pasá a saludar a Guasones (27/1, Abbey Road) o a Ciro y los Persas (27/1, Polideportivo).

#AltaTemporada Si te va una comedia sobre una yanqui-latina veterana de guerra, husmeá la segunda de One Day At a Time (26/1, Netflix). Si te les animás a los Marty McFly españoles, podés subirte a la tercera de El Ministerio del Tiempo (28/1, Netflix). Si te van los bibliotecarios que además son guardianes de secretos mágicos, dejate hechizar por la primera de The Librarians (29/1, SyFy). Y The Walking Dead y su spinoff Fear The Walking Dead fijaron fecha para su crossover matazombies (17/4, AMC).

#Festivalipsis Agarrá las tachas: Horcas será anfitrión del metalerísimo HorcasFest, con invitados como Habeas Pornus, In Dios, Báltico, Against (27/1, Vorterix). Agarrá la sombrilla: el Movistar Fri Music juntará a Airbag y Banda de Turistas en Pinamar (27/1, gratis). Atá las rastas: el casi habitué guyanés Mad Professor, los chilenos Gondwana y los jamaiquinos Don Carlos y Andrew Tosh –hijo de la leyenda Peter Tosh– conducirán el Carnaval Reggae Fest junto a los anfitriones Riddim y Pablo Molina (11/2, Groove).

#Cursos&Concursos El concurso para emprendedores Imagine Lab busca proyectos e ideas tecnológicas para darles capacitación, mentorías, coaching e inversión (imaginelabargentina.com, hasta el 31/1). Y si querés participar de proyectos culturales colectivos y gratuitos para público joven, tenés la Convocatoria de Proyectos en Colaboración 2018 del C.C. Recoleta ([email protected], hasta el 15/2).