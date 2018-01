Welcome, che! El prócer rock-flamenquero Kiko Veneno visitará Córdoba (22/2, Espacio 75). Habrá combo de ex bateros ramoneros con Marky Ramone en Teatro Vorterix (2/3) y El Teatro Flores (10/3) y Richie Ramone en Uniclub (2/5). Al comando del guitarrista y compositor del grupo original, Al McKay, llegará la Earth, Wind and Fire Experience (14/3, Teatro Coliseo). Bonobo britriphopeará en Niceto Club (22/3). P.J. Olsson, de The Alan Parsons Live Project, llevará su show pinkfloydero The Dark Side of The Wall al Gran Rex (23/3). La boy-band surcoreana Super Junior generará aullidos teen en el Luna Park (20/4). The Kooks declarará la indiependencia en el Luna Park (10/5). Los estadounidenses Less Than Jake mostrarán que menos es más en Gier (29/5). Los paulistas Angra metalizarán El Teatro Flores (8/6). Y The Toys Dolls pelarán veteranía anglopunk en El Teatro (16/8). J.A.