Para el diputado provincial Carlos del Frade (foto), del Frente Social y Popular, el narcotráfico es -para el macrismo- apenas "un relato". El legislador contó que Jorge Funes, el padre de Alan, se le acercó horas antes de la detención del joven. Del Frade estaba almorzando en un bar de Pellegrini y Paraguay. "Yo soy Jorge Funes, me mataron a mi señora (Mariela Miranda), me mataron a mi hijo (Ulises), yo no tengo nada que ver con el narcotráfico, diputado, se lo puedo asegurar. Necesito ayuda", le dijo. El diputado le pidió entonces que hablaran en otro momento: "Me gustaría escuchar bien su historia porque no a cualquiera le matan a su mujer y a su hijo", le contestó el legislador, quien relató el encuentro con Funes para "evitar cualquier tipo de operación mediática" en su contra. Del Frade criticó a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, por haber declarado que Funes tenía "aterrorizada a la ciudad".

Del Frade cuestionó la importancia que Bullrich le dio a la detención de Funes. "El enfrentamiento entre los Funes y los Camino es en realidad el enfrentamiento entre hilachas de las que alguna vez fueron bandas poderosas como Los Monos y la de Luis Medina. "En esta ocasión estoy más cerca de lo que dijo (Maximiliano) Pullaro, que le bajó totalmente el perfil y dijo que era un tipo violento que tenía que ser detenido pero no es más que eso".