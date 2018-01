Un mensaje con intención de apretar

El diputado provincial y titular del PRO santafesino, Federico Angelini, dijo ayer que el pago de la deuda que Santa Fe le reclama a la Nación, a partir de un fallo favorable de la Corte Suprema de Justicia, está condicionado a que la Legislatura adhiera el Pacto Fiscal que firmó el gobernador Miguel Lifschitz. "Está faltando un pequeño detalle", apuntó irónicamente el legislador macrista, para quien las diferencias internas en el Frente Progresista no dejan avanzar al mandatario socialista en este tema. Seguidamente, Angelini advertió que si la provincia no adhiere "no recibirá compensaciones económicas de la Nación a través de la Caja de Jubilaciones y de distintos fondos coparticipables". Por otra parte, el diputado de Cambiemos, quien junto a los concejales Alejandro Roselló y Carlos Cardozo se reunió con funcionarios del Ministerio de Transporte, aseguró que "cada día que Rosario no adhiere a la SUBE, miles de quienes más lo necesitan pagan el doble de boleto".

El diputado Angelini lanzó una advertencia sobre el compromiso del gobierno nacional para establecer los mecanismos de pago de la deuda que Nación tiene con la provincia a partir del 31 de marzo, si la Legislatura no adhiere al Pacto Fiscal que firmó Lifschitz junto a 22 gobernadores a fines del año pasado. "Está faltando un pequeño detalle, que la provincia adhiera al acuerdo fiscal. Lamentablemente todavía el gobernador Lifschitz, con las diferencias internas que tiene dentro del Frente Progresista, no está pudiendo avanzar en ese tema en la cámara de Diputados o de Senadores", dijo el diputado macrista a LT8 , al ser consultado sobre si había un avance en relación al pago de la deuda.

"Lamentablemente, todavía la provincia de Santa Fe no adhirió a eso que el gobernador firmó inicialmente. Necesita un trámite parlamentario que el gobernador no está pudiendo obtener", agregó Angelini, quien aclaró que el gobierno nacional "tiene que pagar la deuda, son dos caminos diferentes". Según el diputado provincial, "el término del 31 de marzo es dentro del marco del acuerdo fiscal, si la provincia adhiere el gobierno nacional tiene la obligación de cumplir la fecha".

Angelini fue más allá al señalar: "La Legislatura también se va a tener que hacer cargo, y creo que lo anunció el gobernador, que habrá compensaciones que a partir de la firma del acuerdo fiscal y de la refrenda de la Legislatura, compensaciones económicas que va a tener la Nación para con la provincia, a través de la Caja de Jubilaciones, de distintos fondos coparticipables que lamentablemente la provincia no va a recibir porque no adhiere al acuerdo fiscal".

En ese sentido, el gobernador Lifschitz aprovechó ayer el agradecimiento en Twitter de su par cordobés, Juan Schiaretti, al titular de la Ansés, Emilio Basavilbaso, por haber cumplido con el compromiso que firmaron el mes pasado y haberles transferido una cuota de 523.792.271 pesos para el financiamiento de la Caja de Jubilaciones. "Espero que pronto podamos también agradecer a la Ansés y a Basavilbaso el aporte para la Caja de Santa Fe, que también cumplió con todos los requisitos como Córdoba", escribió el mandatario santafesino a través de su cuenta.

Lifschitz tampoco dejó pasar una declaración del intendente de Santa Fe, José Corral, quien cargó contra el gobierno provincial por las demoras en la reapertura del Aeropuerto de Sauce Viejo, al sostener "estar muy cansado de la falta de resultados. No sé si en la historia del Aeropuerto hubo un período tan largo sin operar". El gobernador dijo que Corral "debiera agradecer el enorme esfuerzo económico del gobierno provincial para mejorar con obras e inversiones la realidad de Santa Fe. Es la primera vez que se hacen obras importantes en Sauce Viejo. Es mejor tirar todos para el mismo lado José".