El diputado Angelini cuestionó al municipio por demorar la adhesión a la tarjeta SUBE, tras una reunión con funcionarios de la cartera de Transporte de la Nación, por lo que "decenas de miles de rosarinos no pueden acceder al beneficio del 55 por ciento de descuento en el boleto para jubilados y pensionados, beneficiarios de planes sociales, ex combatientes de Malvinas y muchos sectores de los más vulnerables de la sociedad". Para el legislador de Cambiemos, "se pueden trabajar los aspectos técnicos para tratar de incorporar todos los demás servicios de la tarjeta MOVI a la SUBE, como el pago de sistemas de bicicleta y de taxis. No se puede seguir dilatando una decisión que ya lleva casi dos años de intercambio de información. Por cada día que transcurre se pierde la posibilidad de que Nación aporte fondos al sistema de Rosario mediante subsidios directos a los ciudadanos". El titular del Ente de Movilidad, Carlos Comi, cruzó a Angelini por este tema. "Habla desde el desconocimiento, la MOVI y la SUBE pueden convivir, hace dos años que la Municipalidad y Nación trabajan para hacer compatible el sistema", dijo el funcionario a Radio 2 .