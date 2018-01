1 Independiente: Campaña; Bustos, Figal, Amorebieta, Gastón Silva; Rodríguez, Domingo, Meza, Sánchez Miño; Leandro Fernández, Gigliotti. DT: Ariel Holan

1 Central: Ledesma; Ferrari, Tobio, Martínez, Parot; Carrizo, Gil, Maxi González, Fernández; Ruben, Zampedri. DT: Leo Fernández.

Goles: PT: 34m Zapedri (C). ST: 19m Giglioti (I).

Cambios: ST: 3m Britez por Amorebieta (I), 6m Herrera por Ruben (C), 15m Benítez por Rodríguez (I), 29m Lioil por Parot (C), 35m Pablo Becker por Zampedri (C) y 41m Gutiérrez por Bustos (I).

Arbitro: Ariel Penel

Cancha: Independiente

Central tuvo oportunidades para ganar, pero en el juego se vio claramente superado anoche ante Independiente. La ocasión de los tres puntos surgió en el último minuto, con Herrera pateando afuera al quedar frente al arco. Ese momento llegó porque Jeremías Ledesma sacó todo lo que fue al arco y los palos le negaron tres veces el gol al local. El canaya estuvo bien parado en el primer tiempo y se apoyó en un influyente Zampedri para sacar ventaja. Pero en el complemento el Rojo lo desbordó los 45 minutos, alcanzó el empate en Giglioti y con el pitazo final la frustración contagió a todos los hinchas en Avellaneda, señal que marca el valor del punto sumado ayer por el canaya.

No se presentó el partido que había pronosticado Leo Fernández, con ataques en una y otra área. La velocidad en el juego la propuso Independiente. Central estuvo orientación para estar bien parado en cancha pero sus avances eran más elaborados.

El Rojo se apoyó en los volantes Fernández y Meza para ser profundo y jugar en el área auriazul. Fernández desbordó a Parot más veces que Meza a Ferrari. Aunque hubo solo dos momentos en los cuales se vio exigido el fondo canaya. En la jugada más profunda, Ledesma rechazó un derechazo de Fernández y el rebote cayó en Domingo, quien ingresó a la carrera al área pero tiró la pelota por arriba del travesaño. Y luego un desborde de Fernández se despejó con un buen cierre de Ferrari sobre la línea del arco.

Independiente tuvo jugadas profundas y remates al arco. Central no hacía nada interesante en el campo rival incluso a pesar de que Zampedri se mostró siempre dispuesto a recibir la pelota y jugar con ella a un toque. El delantero canaya tenía poca participación pero lucía decidido e influyente.

Central metió su primera pelota de riesgo en el área de Independiente en un tiro libre de Gil que ganó Zampedri por arriba y puso al canaya en ventaja con cabezazo al palo derecho de Campaña. Independiente mostrará alguna reacción recién en el segundo tiempo.

Porque en el comienzo del complemento se fue Ruben por lesión y el Rojo se apropió del juego con agresividad, sosteniendo un dominio a voluntad que dejó a Central obligado a defender por largo tiempo.

El local encontró más juego de pases por abajo con el ingreso de Benítez y en una combinación Fernández recibió la pelota en el área y tocó para Giglioti, quien marcó el merecido empate con un derechazo el ángulo que se estrelló en el palo y al caer pegó en la espalda a Ledesma. El local mantuvo su ambición y no marcó la diferencia porque Ledesma desvió un cabezazo en el área chica de Giglioti, el palo devolvió un derechazo de Benítez y el travesaño un remate de Fernández.

Central la pasó mal todo el segundo tiempo. No pateó al arco y a diez del final pidió el cambio por lesión Zampedri, sin dudas el mejor del equipo. Pero en la última, lo perdió Herrera frente al arco. De igual modo, la suerte acompañó al equipo de Leo Fernández y sumó un punto importante. Porque sobre el cierre Benítez estrelló un cabezazo en el palo y en el rebote Giglioti, frente a Ledesma, la tiró de zurda a la tribuna.