El español Rafael Nadal recibió ayer una buena noticia antes de emprender el amargo regreso a casa: la lesión en la pierna derecha que le hizo abandonar en el Abierto de Australia no es grave y el español podrá volver a la actividad a fines de febrero en Acapulco. Tras retirarse el martes de su encuentro ante el croata Marin Cilic en cuartos de final, el número uno del tenis se apresuró a someterse a una resonancia magnética en un hospital de Melbourne y el estudio arrojó que presenta “una lesión de grado 1 en el psoas ilíaco de su pierna derecha”. La lesión, indicó el equipo de Nadal, demanda habitualmente un período de recuperación de tres semanas. De esta manera, podrá continuar sin alteraciones con su plan de jugar Acapulco, Indian Wells y Miami. El torneo mexicano, de categoría ATP 500, se disputa del 26 de febrero al 3 de marzo. Los Masters 1000 de Indian Wells y Miami se juegan a continuación y al igual que Acapulco se desarrollan en cancha dura. No sólo Nadal, sino también Roger Federer recibió con alivio la noticia. “Le escribí a Rafa para ver cómo estaba. Estoy feliz de que las noticias no hayan sido tan terribles. No es bonito ver a un amigo salir así”, señaló el suizo.