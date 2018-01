El Ministerio de Salud de la Nación anunció que a partir de hoy se sumarán en la ciudad de Buenos Aires nueve centros de vacunación contra la fiebre amarilla, ya que la demanda se mantiene alta en los puntos de aplicación. Fuentes de la cartera precisaron que, en promedio, unas 1500 se acercan por día a Sanidad de Fronteras para vacunarse y afirmaron que “las dosis están aseguradas para quienes viajen a zonas con circulación del virus”. En la ciudad bonaerense de Bahía Blanca, la Secretaría de Salud del municipio anunció que, por falta de stock, sólo habrá dosis para las personas que hayan sacado turnos, mientras esperan la llegada de nuevas partidas.

Voceros del Ministerio de Salud indicaron a PáginaI12 que la cantidad de personas que asisten a los puntos de vacunación en la CABA no aumentó durante esta semana, pero que la fuerte demanda se mantiene estable desde fines de diciembre. Fue por este motivo que la cartera habilitó nueve centros más a partir de hoy. Las personas que viajen a zonas de riesgo podrán vacunarse sin turno previo en los hospitales Fernández, de lunes a viernes de 8 a 16; Durand, los miércoles y viernes de 13 a 16; Argerich, los martes a viernes de 8 a 12 y de 13 a 16; Grierson, martes y jueves de 9 a 16; Santojanni, sábados y domingos de 10 a 16.

Se suman también el Cesac 11, en Agüero 940 los jueves de 9 a 13; el Cesac 16, en Osvaldo Cruz 2055 los lunes y viernes entre las 10 y las 14; el Cesac 26, en Gurruchaga 1939 lunes y jueves de 9 a 13, y una Unidad Sanitaria Móvil ubicada en la calle 13 y 7, frente al edificio del Correo Viejo en el barrio Carlos Mugica de Retiro, de lunes a viernes entre las 9 y las 14. A partir del lunes se sumará también el Cesac 33, en avenida Córdoba 5741, los días lunes, miércoles, jueves y viernes entre las 10 y las 16. El pasado lunes el Ministerio ya había dispuesto como refuerzo dos unidades móviles de vacunación en Sanidad de Frontera, en Avenida Pedro de Mendoza y Balnes, y había ampliado el horario de atención, que ahora es de 8 a 16. La cartera también había sumado entonces más vacunadores, agentes sanitarios, médicos y enfermeros.

El ministerio asegura que hay suficientes dosis para quienes viajen a las zonas en alerta de Brasil: Cristian Biscayart, responsable de inmunizaciones de la cartera, señaló que “hay dosis disponibles porque es un insumo que tenemos permanentemente ya que vacunamos a una parte de la población de nuestro territorio, la del noroeste y noreste, a través del Calendario Nacional de Vacunación”.

En la ciudad de Bahía Blanca ayer anunciaron problemas de stock con las vacunas. La subsecretaría de Salud del municipio, Susana Elliker, sostuvo que “nos ha superado la demanda y tenemos la cantidad de dosis para la gente que sacó los respectivos turnos”. La vocera detalló que en la ciudad del sur bonaerense ya fueron aplicadas más de 2000 dosis y que ya se encargaron partidas nuevas. “Estamos a la espera de nuevas dosis que llegarán a fin de semana o el lunes”, agregó la funcionaria, y señaló que en los últimos días “concurrieron más de 300 personas diariamente a la unidad sanitaria” San Cayetano, ubicada en la calle Alberti al 400. Elliker explicó que “en un comienzo la aplicación se llevaba a cabo dos veces por semana, pero debido a los turnos y a la gran cantidad de público se optó por vacunar de lunes a viernes”.

Biscayart recordó ayer que Brasil no exige el certificado de la vacuna para poder ingresar al país y que no es necesario vacunarse para quienes viajen a los estados del sur de Brasil: Santa Catarina, Rio Grande do Sul y Paraná –que incluye a las ciudades de Florianópolis, Bombinhas, Camboriú y todos los balnearios del sur–, ni tampoco para los turistas con destinos en el nordeste como Natal, Recife, Fortaleza y Pipa. Las zonas de riesgo, recordó, son Río de Janeiro, San Pablo, Espíritu Santo y Bahía.

El especialista recomendó vacunarse, además, a las personas que viajan por vía terrestre y pasan por zonas peligrosas durante más de 72 horas y a quienes realizan actividades de turismo aventura o acampan en zona de riesgo, aún por una noche. No es necesario vacunarse, en tanto, para los pasajeros en tránsito en zonas peligrosas que estén menos de 72 horas. Asimismo indicó que la vacuna debe aplicarse diez días antes de viajar y que ofrece una inmunidad efectiva al 99 por ciento de las personas vacunadas en un plazo de 30 días. El especialista advirtió que “la vacuna puede tener efectos adversos por lo que es importante individualizar a quien realmente la necesita y que no se vacunen sólo por las dudas”.

Según informó el Ministerio, la vacuna está contraindicada para los menores de seis meses; los mayores de 60 años; embarazadas; mujeres en período de lactancia; personas con antecedentes de alergia a cualquiera de los componentes de la vacuna como huevo, proteínas de pollo o gelatina; quienes tengan alteraciones del sistema inmune, incluyendo la infección por el virus de inmunodeficiencia humana (VIH); personas con enfermedad del timo, miastenia gravis, síndrome de Digeorge, tumores malignos, trasplantes de órganos y patologías que requieran tratamientos con inmunosupresores y/o inmunomoduladores.