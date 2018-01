El Frente Nacional por la Salud de las personas con VIH, integrado por más de cincuenta organizaciones, ratificó ayer la asamblea convocada para el viernes por la “falta de medicamentos”, aun cuando la cartera sanitaria anunció ayer que “las provincias recibirán las drogas la semana próxima”.

“El comunicado del ministerio es parte de lo que estábamos buscando, que es que se aceleren los procesos de compra y entrega de la medicación, pero no nos da certeza sobre el jarabe Zidovudina, el tratamiento preventivo para niños”, dijo Matías Muñoz, coordinador de la Red Argentina de Jóvenes y Adolescentes Positivos. Y continuó: “Sostenemos la convocatoria del viernes frente a la cartera sanitaria porque no podemos esperar a un próximo faltante para que nuestro reclamo sea escuchado y queremos que se vea que no se respetan los plazos de gestión, lo que sucedió también en 2016 y 2017”, expresó el Frente.

El Ministerio de Salud informó ayer que “la semana próxima las provincias recibirán las drogas” y que “se reforzaron los procesos de recepción y logística para garantizar su inmediata provisión”. Y ratificó que “están en marcha los procesos de adquisición, habiéndose emitido las órdenes de compra para Doglutegravir, Abacavir, Darunavir y Efavirenz”. Sobre la Zidovudina jarabe se aclaró que “se dio curso a una contratación especial, que asegurará también la provisión para los próximos días”.

La asamblea está prevista para las 14 en Moreno y Avenida 9 de Julio, media hora antes de la reunión que un grupo de referentes del Frente mantendrá con funcionarios del ministerio, que los citaron para “explicar el porqué de las demoras”, dijo Muñoz.