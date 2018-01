Hebe de Bonafini advirtió que las marchas de las Madres continuarán pese a las obras de remodelación en Plaza de Mayo y convocó a sus seguidores a acompañarla en la ronda de hoy. “Ellos quieren borrar la historia –dijo sobre el gobierno de Mauricio Macri– y nosotros no tenemos que dejar que la borren”, destacó. La titular de la Asociación Madres de Plaza de Mayo, a cuya sede comenzaron a trasladarse las planchas de baldosas con las figuras de los pañuelos, anticipó además que pedirá al gobierno de Cambiemos que “devuelvan todo lo que había de nosotros” en el ex Museo del Bicentenario, donde ahora se mezclan objetos de ex presidentes y ex dictadores.

“Nos creó mucha preocupación esto de modificar todo en un lugar histórico”, dijo Bonafini en referencia a las obras en la plaza. Por eso el viernes fueron a pedir las baldosas con los pañuelos “para salvarlos”, explicó en un video. Con las modificaciones la plaza “pierde el sabor que tenía: ya no es más la plaza de Perón y de las Madres”, lamentó. “Ni reconciliación ni perdón. Eso con las Madres no va a pasar”, señaló. “Cien años de prisión. Y ocuparnos de mantener viva la memoria”, propuso. “Y la memoria son también los pasos de las Madres en la plaza, son los miles y miles de jueves, son todos ustedes, todos nuestros hijos”. Bonafini contó que “hay compañeros haciendo pañuelos de papel, de tela, de lo que sea” porque “van a faltar los pañuelos del piso”. “Hay muchas maneras de borrar la historia y nosotros no se lo tenemos que permitir. Porque somos la historia viva y ustedes nos van a acompañar”, pidió en referencia a la ronda de hoy.