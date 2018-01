La reactivación económica experimentada el año pasado tuvo entre sus motores a la construcción. A pesar de la desaceleración en la obra pública después de las elecciones, el sector registró en noviembre una expansión del 16,6 por ciento frente al mismo mes del año anterior según el Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE, ver aparte). La recuperación estadística tras la profunda contracción autoinducida de 2016, sin embargo, no es acompañada por una mejora significativa en los niveles de empleo. Durante el anteúltimo mes del año pasado el empleo formal en la construcción alcanzó los 431.198 puestos de trabajo registrados, cifra que marca un alza del 12,4 por ciento frente al nivel alcanzado el mismo mes de 2016. El Informe de Coyuntura del Instituto de Estadística y Registro de la Industria de la Construcción (Ieric) advierte que la media de ocupación a lo largo de los primeros once meses de 2017 resulta todavía un 2,5 por ciento inferior a la observada en igual período de 2015.

El desempeño del empleo en la construcción comenzó a mostrarse a partir de noviembre “como un fenómeno cada vez más concentrado en términos territoriales” ya que sólo 15 de las 25 jurisdicciones en las que el Ieric subdivide el territorio nacional exhibieron un incremento en la cantidad de trabajadores registrados. El informe publicado ayer indica que 1 de cada 3 nuevos puestos de trabajo en noviembre se localizaron en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cuando a esa concentración se suma lo acontecido en Córdoba y Santa Fe se explica un 72,1 por ciento de la creación bruta de empleo sectorial. “A diferencia de los procesos de expansión del empleo observados durante los años 2013 y 2015, en los que el impulso fundamental estaba dado por el incremento del volumen de ocupación en el resto del país, en la actualidad el fortalecimiento más expresivo está en las grandes jurisdicciones”, explica el Ieric.

De acuerdo a la investigación del instituto tripartito, en los primeros once meses de 2017 se registró el segundo mayor ritmo de crecimiento del empleo en la serie histórica. “La cantidad de puestos de trabajo en el sector se incrementó a una tasa promedio del 9,5 por ciento interanual pero esta expansión no alcanza a compensar completamente la contracción observada en 2016, siendo que la media de ocupación entre enero y noviembre de 2017 resulta aún 2,5 por ciento inferior a la observada en igual período de 2015”, sostiene el informe. Por su parte, la cantidad de empleadores en actividad en la industria ascendió a 23.436 en diciembre, un 1,2 por ciento más que en igual período del año anterior. “Este incremento no alcanzó para revertir la caída verificada a partir de Mayo de 2016, por lo que el actual número de empleadores en actividad resulta inferior al de diciembre de 2015”, apunta el Ieric en su Informe de Coyuntura.