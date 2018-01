La ratificación y ampliación de la condena al ex presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva generó eco ayer en Argentina, donde su nombre fue el tema más comentado durante gran parte del día en la red social Twitter. Dirigentes políticos y sociales expresaron su solidaridad con el histórico dirigente del Partido de los Trabajadores y celebraron que expresara la su voluntad de ser candidato a presidente.

Antes de conocerse el fallo del tribunal, la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner manifestó su apoyo al ex mandatario. “Acompañamos a Lula y al pueblo de Brasil. #JusticiaPorLula”, escribió en las redes la actual senadora por Unidad Ciudadana. El jefe del bloque de diputados del Frente Para la Victoria-PJ, Agustín Rossi, también expresó su solidaridad con el dirigente brasileño: “persecución política, mentiras, difamaciones, causas inventadas sin pruebas… La derecha de Brasil mediante el partido judicial condena al compañero Lula da Silva con el único fin de proscribirlo para que no se presente en las próximas elecciones presidenciales”, y añadió que “no le perdonan haber gobernado para los que menos tienen”.

Por su parte, el diputado del Parlasur y ex canciller Jorge Taiana manifestó su acompañamiento a Lula. “La restauración oligárquica atenta contra la democracia en la región, Lula es condenado sin delito y se prepara una proscripción para desterrar al partido que sacó de la pobreza a más de 30 millones de personas en Brasil”. La abogada y apoderada de Unidad Ciudadana, Graciana Peñafort, alertó: “los medios argentinos, este gobierno y los jueces van a mirar con atención la reacción popular por Lula... porque quieren hacer lo mismo con Cristina”.

Asimismo, el diputado nacional del FPV Daniel Filmus calificó la situación de Brasil como el caso más grave de “una ofensiva generalizada de utilización del aparato judicial para perseguir a los movimientos progresistas, nacionales y populares en la región” y denunció que “los sectores del poder concentrado en América Latina utilizan todos los medios a su alcance para terminar con los procesos de distribución de la riqueza que avanzaron a partir de inicios del nuevo siglo”. Filmus añadió que, si bien esos sectores reclaman por la vigencia de las instituciones democráticas cuando están en la oposición, “son los primeros en violar las reglas para acceder y perpetuarse en el poder”.

El también diputado nacional del FpV-PJ Guillermo Carmona afirmó: “Hemos presenciado una parodia judicial que conjuga flagrante injusticia y vergonzoso fraude electoral en un solo acto”. El legislador por Mendoza describió el escenario actual como una “guerra jurídica de alcance continental contra líderes populares de América Latina”, pero agregó: “Lula y el PT darán batalla, una batalla por la democracia”.

Mientras que el secretario general de la CTA de los Trabajadores y diputado, Hugo Yasky, relacionó la situación brasileña con la argentina: “El Partido Judicial como brazo ejecutor de la política de la derecha, en Brasil y en Argentina. Esa no es Justicia, es revancha. El pueblo no lo olvidará”.

El dirigente kirchnerista Martín Sabbatella afirmó: “No pueden tolerar que Lula tenga un vínculo de amor recíproco con su Pueblo y que haya logrado sacar a 36 millones de brasilerxs de la pobreza. Esa es la verdadera razón por la que lo persigue el poder económico”.

Por su parte, la ex embajadora en Gran Bretaña Alicia Castro repudió la condena: “Hace 15 años cuando fuimos a la toma de posesión de Lula, le dije a mi hija ‘Hoy América Latina cambia para siempre’. Lo escuchamos decir ‘Habré cumplido mi misión si al final de mi mandato los brasileños comen 3 veces por día’. Los seres más ruines pretenden robarnos esos sueños”.

Los referentes del Frente de Izquierda Myriam Bregman y Christian Castillo también manifestaron su apoyo: “defendemos el derecho de Lula a ser candidato a presidente más allá de que no lo apoyemos políticamente”, afirmaron. Castillo sostuvo que su condena “nada tiene que ver con erradicar la corrupción. Es la utilización del poder judicial para impedir que la población ejerza el más elemental de los derechos decidiendo a quien quiere votar. El fallo de hoy continúa el golpe institucional de 2016”, en diálogo con La Izquierda Diario.

Por su parte, Bregman afirmó que “es completamente antidemocrático que tres jueces que nadie votó se tomen tal atribución”, y aclaró: “esto lo decimos siendo desde la izquierda opositores a Lula y su partido, que tienen responsabilidad política en todo el desarrollo de los acontecimientos, empezando por haber gobernado junto a la derecha y los latifundistas”.

El Premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel expresó: “Defender a Lula candidato es defender la democracia en Brasil y América Latina frente a los golpes de Estado blandos”.