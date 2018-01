CHILE

Bergoglio pidió perdón

El papa Francisco pidió disculpas a las víctimas de abuso sexual por parte de sacerdotes y reconoció que había “herido a tantos” por defender a un obispo chileno acusado de observar y proteger delitos de violencia sexual. De regreso a Roma, después de su visita a Chile y Perú, hizo autocrítica sobre el tono que usó cuando respondió a una pregunta de un periodista chileno. Pero defendió a Juan Barros, el religioso cuestionado. “Les pido perdón a ellos si los herí sin darme cuenta, fue una herida sin querer”. Mientras que en Chile había dicho: “El día que me traigan una prueba contra el Obispo Barros, ahí voy a hablar. No hay una sola prueba en su contra. Todo es calumnia”, cuando lo consultaron sobre Barros. Franciso después retrocedió de sus dichos: “La palabra “prueba” ha herido a tantos abusados, ‘yo tengo ahora que ir a buscar un certificado sobre esto’. Sé cuánto sufren y sentir que el Papa les dice en su cara: ‘tráiganme una carta’ es una cachetada. Y ahora me doy cuenta que mi expresión no fue feliz”.

URUGUAY

Denuncian obstáculos al aborto

El 18 de enero una mujer concurrió al Servicio de atención en el centro de salud Pereira Rosell y solicitó hora para iniciar el proceso de interrupción del embarazo. Le otorgaron un turno para el 16 de febrero, un mes después, en un proceso en donde la rapidez es clave. Y el plazo máximo, establecido por la ley 18.987 para realizar un aborto legal es de doce semanas. La norma dispone: “El médico dispondrá para el mismo día o para el inmediato siguiente la consulta con un equipo interdisciplinario”. Por eso, la organización Cotidiano Mujer denunció que la extensión de la resolución del acceso al aborto legal vulnera los derechos e incumple la ley.

ESTADOS UNIDOS

La revolución del deseo

“A los 13 años abrí mi primera carta de parte de un fan y lo que leí fue una fantasía que un hombre me había escrito en la que me violaba. En mi radio local empezó una cuenta atrás para la fecha en la que sería legal acostarse conmigo. Las críticas de cine hablaban de mis ‘pechos incipientes’. Entendí muy rápido que si quería expresarme sexualmente me sentiría insegura”, relató la actriz Natalie Portman en la segunda ‘Women’s March’, del domingo pasado, en Estados Unidos. Pero ella remarcó que hoy se busca una revolución del deseo: “Algunas personas han llamado a este movimiento “puritano”. A todas esas personas, les quiero decir: el sistema actual es puritano. Tal vez los hombres puedan decir y hacer lo que quieran, pero las mujeres no pueden. El sistema actual inhibe a las mujeres de expresar nuestros deseos y necesidades, de buscar nuestro placer”.