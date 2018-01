La carrera no es excusa: [email protected]

Los que defienden a un acosador diciendo que tiene tantos años de carrera deberían preocuparse por todas las mujeres que habrán estado expuestas en esos tantos años de carrera, pero lo usan solo como justificación o excusa.

No todo tiempo pasado fue mejor: WINDOWS 95 @sylha_

A los machitos les marcás dos cosas básicas onda no sé, “no me violes”, “dejá de bardear a los gays” y ya están llorando que no los dejan hacer nada y que se perdió lo lindo y espontáneo de la vida. Bueno Raúl, probá siendo menos mediocre sabés.

Flipate: Clara D. @Watoreon

Soy Clara y me gustan las mujeres. Me atraen las mujeres. Me encanta tener sexo con ellas.

No, no les grito burradas por la calle.

No, no les respondo a sus fotos de Twitter con un “quiero darte duro”.

No, no les mando una foto de mis genitales por DM.

Flipante, ¿verdad?

Sentate: Feminismos @Feminismos

Avisadme cuando veáis un grupo de whatsapp de mujeres hablando de drogar a hombres para violarles.

Os espero por aquí sentada.

No se les va a salir el pene si se encuentran con algo que no es tan machito como ustedes, relax.

Cuando una mujer dice que no es feminista el 99,9 % de las veces no sabe lo que significa “feminismo”. El deber es explicar. Ojalá la paciencia sea casi infinita.

La heterosexualidad en declive: Ax @axelgxmxnxz

18 días de 2018 y ya dos amigas que se creían heterosexuales están buscando pibas por Tinder. La revolución lesboanarquista ha comenzado.