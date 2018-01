Salud

La falta de medicamentos para pacientes que padecen VIH y no cuentan con cobertura desnuda una de las facetas más inhumanas del modelo que impulsa el macrismo. La provincia de Santa Fe se hará cargo de proveerlos para que no se interrumpan los tratamientos.

Los funcionarios del gobierno nacional ya han demostrado que la sensibilidad hacia los sectores sociales más vulnerables no es su fuerte. A la eliminación de pensiones por discapacidad y el ajuste a los jubilados y a las asignaciones, se suma ahora la falta de envío de medicamentos para el VIH y Hepatitis C a más de 70 mil personas sin cobertura privada debido a "dificultades presentadas en los procesos de compra", según informaron. Fieles a su estilo burocrático empresarial, que parece sólo concebir la realidad como fríos números en planillas de cálculo, esperan a que se "regularice la situación", dejando a la deriva y sin respuesta a los pacientes cuyas vidas dependen del acceso a esos medicamentos, porque si se interrumpe su administración el virus puede generar resistencia. Santa Fe confirmó que cubrirá los faltantes, pero es posible que en algunas provincias no puedan afrontar el costo de los mismos.

Como venimos advirtiendo, esta situación, que se repitió el año pasado, no es una simple falla administrativa o una irregularidad excepcional, sino que obedece a una lógica que se viene imponiendo desde que la Alianza Cambiemos asumió el poder. El ajuste social que lleva adelante es generalizado y, sobre todo, afecta a la población más desprotegida que ve permanentemente vulnerados sus derechos básicos.

Lo sucedido con los antivirales, que pone en grave riesgo la vida de miles de pacientes sin recursos, va en línea con las características centrales del modelo de salud que impulsa el gobierno nacional a través de la CUS (Cobertura Universal de Salud). Este plan de reformas anunciado por el Ejecutivo apunta a lograr la privatización y mercantilización del sistema de salud.

Alicia Gutiérrez

diputada Provincial

Partido SI (Solidaridad e Igualdad)