Popular. De lunes a viernes de 9:00 a 20:00, y sábados de 9:00 a 13:00, ubicado en Tucumán 1349 vuelve el Mercado Popular, la herramienta concreta en la ciudad para que los productores y consumidores no se vean sometidos a alteraciones de la cadena de comercialización.

Tránsito. Aguas Santafesinas SA informa que por tareas de reparación de cañerías, hasta hoy estará reducido el tránsito vehicular en pasaje Estudiante Aguilar al 5100. Se solicita circular con precaución en ese sector e inmediaciones. El Centro de Atención Telefónica atiende las 24 horas en la línea gratuita 0810‑777‑2000 y a través de www.aguassantafesinas.com.ar.

Artistas. La Municipalidad de Rosario, a través de la Secretaría de Cultura y Educación, abre la convocatoria a la I Quincena del ARte (Cualquier persona es un artista), destinada a que los artistas produzcan intervenciones que puedan transformarse en nuevos íconos urbanos. Los proyectos se podrán enviar con aquellos elementos que el artista estime conveniente (documentos, imágenes, videos, links) para la evaluación de la propuesta. Asimismo deberán adjuntar un breve currículo y concepto sobre la obra. Este material debe ser enviado hasta las 23:59 h del día domingo 11 de marzo de 2018, vía correo electrnico a [email protected] El resultado se publicará en www.cecrosario.gob.ar y www.rosariocultura.gob.ar, a partir del 19 de marzo.

Cine. El Sindicato de Prensa Rosario invita al ciclo de Cine en el Patio que durante los próximos tres jueves se ofrecerá en el patio del Centro de Formación Pichincha (Santiago 146 bis), de 20 a 23, con películas, debate, pizza y cerveza. Para compartir reflexiones con documentales que proponen "un acercamiento a algunas cuestiones políticas fundamentales del Siglo XX sobre las cuales se constituye nuestra contemporaneidad marcada por la devastación neoliberal". El próximo jueves se proyectará The best of enemies , sobre la serie de debates televisados en todo Estados Unidos durante 1968 entre Gore Vidal y William F. Buckley Jr.

Danza. En el marco de Tanta Danza, organizado por Secretaría de Cultura y Educación municipal, se convoca a bailarines de Rosario para la programación de diferentes estilos de danzas, tradicionales y contemporáneas. Tanta Danza se realizará del 26 al 29 de abril. Para inscribirse en coreografía https://www.rosario.gov.ar/form/id/tanta‑danza‑local y para los de obra en https://www.rosario.gov.ar/form/id/tanta‑danza‑internacional.