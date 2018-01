En la noche del miércoles Central se trajo ante Independiente un punto, muchos problemas y una preocupación. Porque se lesionó Marco Ruben (sufrió un desgarro) y ayer no pudieron entrenar Mauricio Martínez y Fernando Tobio por molestias musculares. La inquietud en Arroyito está puesta en la condición física del plantel, con el antecedente de la dolencia que sufre Néstor Ortigoza, quien tampoco podrá debutar el lunes ante Gimnasia y Esgrima. Washington Camacho, a su vez, no cuenta con pronóstico alentador sobre su recuperación del golpe en el hombro derecho.

Central la pasó mal ante Independiente, no mostró una puesta colectiva competitiva pero lo peor llegó ayer, cuando se revisaron las situaciones físicas de los jugadores. Porque Ruben sufrió una lesión muscular que lo margina, al menos, de los próximos dos partidos. Habrá más precisiones la semana que viene cuando se constate su evolución. Germán Herrera lo reemplazará ante Gimnasia el lunes a las 19.

En el entrenamiento de ayer por la mañana, a su vez, no pudieron trabajar Martínez y Tobio. Ambos acusaron molestias físicas. No están lesionados pero a cuatro días del próximo partido por ahora Fernández no puede confiar en la presencia de ambos. Y para esos puestos tiene disponibles al juvenil Recalde o bien al colombiano Cabezas, quien recién hoy entrenará por primera vez con el equipo.

La situación se agrava de cara al juego en La Plata con las situaciones de los lesionados Ortigoza y Camacho. El refuerzo que todavía no pudo debutar no jugará el lunes debido a que se cumplirán ese día recién dos semanas de rehabilitación de un desgarro, por lo cual se expondría a una nueva lesión. Al tiempo que Camacho sigue con dolores en el hombro derecho. Se golpeó en el amistoso con Lanús y después de una buena semana de recuperación no pudo hacer fútbol en las prácticas porque persisten las molestias. En su caso también es improbable que vuelva ante el Lobo platense.

Por lo cual para Fernández hoy en día la mayor preocupación se centra en Martínez y Tobio, aunque seguramente se revisará la situación física del plantel por arrastrar cuatro jugadores con dificultades musculares con solo un partido jugado.

Fernando Zampedri recibió un golpe en el tobillo el miércoles pero ayer ya se mostró en mejor forma en el entrenamiento y no tendrá problemas para jugar el lunes.