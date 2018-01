Llop reclama por refuerzos

"Necesitamos refuerzos, los que llegaron son reemplazos", aseguró Juan Manuel Llop. La decepción del entrenador de Newell's por este mercado de pases se debe a que el club trajo solo lo que había disponible en el mercado para el exiguo presupuesto de la tesorería y el club no contrató a ningún delantero, siendo Luis Leal el único goleador del plantel. De igual forma, Llop se mostró entusiasmado por lo que puede hacer mañana la Lepra cuando reciba a Arsenal, en su primer partido oficial, y confirmó la alineación con la vuelta a la titularidad de Joaquín Torres, relegado en los amistosos. El defensor Maximiliano Oliva se sumará la semana que viene y Fabricio Fontanini no estará habilitado para el juego de mañana.

"Los refuerzos fueron reemplazos: Fontanini reemplaza a (Nehuén) Paz, (Hernán) Bernardello a (Nery) Leyes y Oliva a (Milton) Valenzuela. Estamos buscando refuerzos en la zona ofensiva, es lo que necesita el equipo, y no hemos tenido", explicó Llop, dejando así en claro que los dirigentes poca atención le prestaron el entrenador al momento de negociar contrataciones. Más aún porque se fue Mauro Guevgeozián y la dirigencia no trajo a ningún delantero. Si Leal se lesiona o es suspendido, no tiene reemplazo.

El técnico espera que hoy el juzgado que entiende en el Fideicomiso del club habilite a Bernardello y Denis Rodríguez (volvió de River) pero la autorización para la contratación de Fontanini la resolverá Hernán Bellizia recién después del lunes 5 de febrero. Por lo cual el ex Atlético Rafaela no estará mañana en el banco de suplentes. "Fontanini está en forma, en ritmo, tranquilamente puede jugar los 90 minutos, está en plena competencia, no estará disponible para el sábado", destacó Llop.

El técnico adelantó ayer el debut de Nelson Ibáñez en el arco por la lesión muscular que sufrió Luciano Pocrnjic y la vuelta de Torres por Enzo Cabrera, respecto al equipo que empató el amistoso con Banfield. Por lo cual mañana a las 17 Newell's jugará en el Coloso del Parque con Ibañez; San Román, Varela, Bianchi, Ferroni; Torres, Sills, Rivero; Sarmiento, Fértoli; Leal. "Queremos mejorar lo hecho el año pasado y eso significa sacar arriba del 50 por ciento de los puntos que permitan quedar bien en el sentido del promedio y hacia arriba de la tabla", destacó el técnico rojinegro.

Por último, Llop se refirió a Oliva, el cuarto refuerzo del club: "Es un lateral rápido, con llegada y experiencia. Dentro de las opciones me pareció potable desde el punto de vista deportivo y económico". El defensor formado en River se sumará la semana que viene a las prácticas en Bella Vista. Fue inscripto anoche por la institución en el cierre del libro de pases en la Asociación del Fútbol Argentino.

El plantel quedó concentrado anoche en el hotel de Ricardone. Es la primera vez que Llop dispone una preparación con concentración dos días antes de un encuentro desde su vuelta a Newell's.