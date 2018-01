La periodista, actriz y productora Oprah Winfrey, de 63 años, negó que aspirar a la presidencia estadounidense, después de que muchos la alentaran tras su emotivo discurso durante la última gala de los Globos de Oro. “Siempre he estado segura y he sido muy consciente de lo que puedo y no puedo hacer, por eso eso es algo que no me interesa”, dijo Winfrey en una entrevista de la revista InStyle. “No tengo ADN para eso”. Tras su contundente discurso en defensa de los derechos de la mujer, en línea con los movimientos #MeToo y Time’s Out, muchas fueron las voces que la animaron a presentarse. Incluso el propio presidente Donald Trump se pronunció al respecto, aunque para decir que no creía que Winfrey quisiera postularse.