Luego que le diagnosticaran un edema por estrés óseo que no le permite entrenarse con normalidad, el delantero Marcelo Larrondo le sigue borrando la sonrisa al DT Marcelo Gallardo. El ex atacante de Central por el que River pagó 3.650.000 millones de dólares llegó a Núñez hace un año en plena recuperación de una operación de menisco que se le había complicado. No obstante, el club decidió comprarlo igual. Larrondo fue intervenido en las dos rodillas, pero la osteocondritis (dolencia que por caso acabó con la carrera futbolística de Alfredo Berti, actual DT de Argentinos) no le da respiro al jugador, por lo que sigue trabajando de manera diferenciada y su vuelta a las canchas es cada vez más incierta.