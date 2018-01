Los trabajadores del Canal de la Ciudad denunciaron el lock-out patronal dispuesto por las autoridades de la emisora dependiente del gobierno porteño. La situación del único canal estatal de la Ciudad es crítica, teniendo en cuenta que por decisión de Eduardo Cura, su director, la sede de la emisora permanece cerrada desde hace nueve días y emitiendo una programación de emergencia, sin que sus trabajadores puedan ocupar sus puestos de trabajo. Todos los programas “en vivo” se encuentran suspendidos y no hay producción alguna en marcha. Ayer, los trabajadores realizaron una conferencia de prensa en la que exigieron la reincorporación de los 24 despedidos y la continuidad de la emisora. “Que las autoridades del canal hayan decidido por motu proprio cerrar el edificio, con efectivos de seguridad que impiden el acceso de los trabajadores, es gravísimo”, dijo a PáginaI12 Mariana Giordano, delegada de ATE. “Vamos a defender al único canal público de los porteños y no vamos a abandonar nuestros puestos de trabajo. Desde hace nueve días el canal está absolutamente paralizado por decisión de las autoridades”, subrayó Giordano. La situación del canal creado en 2003 es crítica. Este mes fueron despedidos cinco trabajadores y a los reclamos de reincorporación el director respondió amenazando con una lista de 19 nuevos despedidos por haber participado de medidas de fuerza. Hasta ahora esas cesantías no se formalizaron.