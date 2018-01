Diego Armando Maradona ratificó su apoyo al ex presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, luego de que un tribunal confirmara su condena por un supuesto hecho de corrupción.

“Yo soy amigo de Lula. A mí no me importan los comentarios e insultos de algunos cobardes. Yo no traiciono y no miento. Y pongo la cara también en los peores momentos. Lula es un tipo genial y sabe muchísimo de política. Los demás tienen que salir a comprarla”, escribió el Diez en sus cuentas de Facebook e Instagram.

El miércoles había manifestado su respaldo a Lula ante la audiencia judicial que se realizó en Porto Alegre: publicó una foto con una remera con la leyenda “Lula 18”.