Cuando no le llueven halagos por sus interpretaciones on & off Broadway en musicales como Lazarus o Hedwig and the Angry Inch, le caen a borbotones por la inquietante cadencia y tesitura de su voz, que despliega en estelares roles de tevé. Una voz profunda que derrocha oscuridad y secretismo, a decir de encantadas fans que encuentran al actor Michael C. Hall mortalmente atractivo. Y a juzgar por sus papeles como el asesino serial Dexter o el enterrador de Six Feet Under, el hombre ciertamente entiende de muerte... Razón por la que resulta especialmente auspicioso que Hall haya sido recientísimamente fichado para poner la voz en el venidero audiolibro de un siniestro clásico de RIP y resurrección: Cementerio de animales. “Los lectores han estado pidiendo este audiolibro por mucho tiempo. Confío que habrá valido la pena tan larga espera con Michael como narrador”, expresó el autor Stephen King sobre la celebrada novedad. Celebrada, vale decir, por partida doble: en principio, porque difícil imaginar mejor barítono para la labor; luego, porque será la primera vez que este clásico macabro se graba en forma completa desde que se editase en papel en 1983. “Estamos encantados de lanzar Cementerio de animales en este formato. Y contar con el aporte de Michael C. Hall, candidato ideal para contar esta historia atemporal, que merecía una producción íntegra, no abreviada”, agregó el presidente y editor de Simon & Schuster Audio, Chris Lynch, dando puntual fecha de lanzamiento: el 27 de marzo. Por lo demás, recuerda el sitio Consequence of Sound que sigue en marcha la nueva adaptación fílmica del libro, que dirigirán Kevin Kolsch y Dennis Widmyer (Starry Eyes), amén de iniciar a una joven generación en los horrores que debió padecer la familia Creed por suscribir a leyendas indias, y no estar atento a rutas y camiones, sobra decir.