Cuando nos convocaron a Cosquín sabíamos que nuestra elección no sería fácil para el oído y la percepción de algunos, como nunca lo fue este camino. Este, el que elegimos para transitar la canción, la poesía, la palabra que reclama desde la belleza, la que no se queda quieta, la que indaga, la que muchas veces molesta o asusta pero que también conmueve e interpela. Claro que hubiera sido mucho más sencillo y cómodo no reclamar, no decir lo que nos duele en esta Patria nuestra, cantar bonito, tocar bonito y concluir así nuestra propuesta. Pero no es ese el destino de nuestro canto. Podemos renunciar a muchas cosas pero jamás a nuestra canción con fundamento.

Lamentablemente quienes estaban en casa no pudieron ver nuestra versión del tema “Te recuerdo Amanda” de Víctor Jara que fue luego del homenaje a nuestros maestros a través del triunfo “Galopes y relinchos” de Omar Moreno Palacios. Allí proyectamos sobre el final los rostros de Santiago Maldonado y de Rafael Nahuel, lo que generó el rechazo de un pequeño grupo de gente que se encontraba en las primeras filas, por eso cuando volvió la transmisión me referí a la tolerancia. Las circunstancias de la muerte de Santiago no están aún esclarecidas. Y Rafael Nahuel fue asesinado de un tiro por la espalda por la Gendarmería. Ambos casos en el marco de una represión a la nación mapuche. Por eso el reclamo de memoria, verdad y justicia que gritamos en la plaza y que no se vio por la tele, sigue aún vigente y lo sostenemos.

Eso fue lo que paso.

Muchas gracias de nuevo a Luis Barrera y a la Comisión del Festival de Cosquín por convocarnos, por el respeto y por permitirnos mostrar nuestra música conociendo la propuesta. Gracias a cada uno de los trabajadores que hacen posible el festival por el cariño y el respeto demostrado antes y después del concierto.

Gracias al universo por tener a mis hermanos queridos que le ponen el pecho, el amor, y la mejor música a este tiempo, con pasión, con risas, con abrazos, con todo el compromiso y la valentía que hay que tener para salir a decir lo que hay que decir aun con el riesgo de la incomodidad: Pablo Fraguela, Pedro Furió, Taty Calá, Furio Matias y Franco Badino.

A los amigos que nos sostuvieron con su amor y su gran trabajo que son parte de la gran familia Marcos Giuliodori, Silvia Majul, Sandra Albertocco, Omar Amendolara, Hernán Manresa, Guara Calvo, Román Rivas, Eduardo Fisicaro, Teté Stella Maris Salas, Martín Varela, Agustín Conejeros, Rodri Cracco y Aye .

Gracias a los enormes artistas y maestros Caro Fernández y Diego Garcia por la maravilla de su palabra en movimiento, de su danza. Porque su arte es eso: una maravilla

A los medios de comunicación y al centenar de periodistas que interesados nos acompañaron en la conferencia de prensa, a los que difundieron nuestra música y nuestra palabra y a los amigos y colegas que por uno u otro medio nos dieron su apoyo incondicional.

Gracias al gran público que nos acompañó, que se emocionó y aplaudió de pie, también a los que se molestaron por el reclamo. Son parte de este desafío, estamos en democracia, todos tenemos que poder expresarnos en libertad y con respeto.

También a los troll y no troll que se toman el trabajo de amenazarnos e insultarnos sistemáticamente por nuestro concierto. También son parte del desafío. Lo único que hacen es afirmarnos con mucha más fuerza en el camino elegido.

A ustedes, los que nos quieren, los que nos apoyan y nos dan toda la luz del amor para seguir caminando juntos, gracias.

De nuevo:

FUERZA MAESTROS ARGENTINOS.

MEMORIA, VERDAD Y JUSTICIA.

María de los Angeles Ledesma es la cantante del grupo María y Cosecha