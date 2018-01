Cortes. La Empresa Provincial de la Energía informa que este fin de semana, ejecutará tareas de reformas en la red de media y baja tensión para garantizar una mejora en el servicio, y para ello es necesario suspenderlo. Hoy, de 8 a 13 se interrumpirá el suministro en la zonas delimitadas por Rui Barbosa, Hungría, Marco Polo y Leiva y también entre Hungría, Ayacucho, Juan Pablo II y Bernardi. En tanto, a la misma hora, habrá corte de energía entre San Lorenzo, Friuli, Filiberto y Ezeiza. En tanto mañana, de 8.30 a 12.30, la interrupción será entre Gaboto, Felipe More, Lejarza y Magallanes; en Larrea 3200‑3300, en Uruguay 5300 vereda Sur y Camilo Aldao 3400 vereda Oeste. También faltará energía entre Viamonte, Liniers, Rueda y Magallanes. De 8 a 13, en tanto, mañana estará cortada la luz entre Herrera, Agrelo, Uriarte y Darragueira.

Monumento. Hasta el 30 de marzo se puede visitar la muestra La historia pasa por acá, compuesta de 68 fotografías que reflejan los lazos que la ciudadanía fue entretejiendo con este emblemático sitio histórico. La exposición, realizada en el marco del 60º aniversario del Monumento a la Bandera, se puede visitar de manera gratuita de 7 a 19 en el primer piso del edificio Ex Aduana (Urquiza 902)

Artistas. La Municipalidad de Rosario, a través de la Secretaría de Cultura y Educación, abre la convocatoria a la I Quincena del ARte (Cualquier persona es un artista), destinada a que los artistas produzcan intervenciones que puedan transformarse en nuevos íconos urbanos. Los proyectos se podrán enviar con aquellos elementos que el artista estime conveniente (documentos, imágenes, videos, links) para la evaluación de la propuesta. Asimismo deberán adjuntar un breve currículo y concepto sobre la obra. Este material debe ser enviado hasta las 23:59 del domingo 11 de marzo, por correo a [email protected] El resultado se publicará en www.cecrosario.gob.ar y www.rosariocultura.gob.ar, a partir del 19 de marzo.