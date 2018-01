Dos semanas después de que Mara Pascucci y su hija de 16 años sufrieran violencia institucional en la comisaría 8ª, la concejala Marina Magnani denunció que un niño de 14 años, ligado a la familia, fue llevado a la seccional 9ª y golpeado hasta que le dañaron un diente. "Le exigimos al Ministerio de Seguridad que interceda porque diferentes miembros de esta familia sufrieron violencia. No quieren denunciar este último hecho porque se sienten indefensos y no entienden a qué responde esta seguidilla de malos tratos. ¿Cómo no hay un control del Ministerio? Si esta es la política para combatir la inseguridad, estamos lejos de mejorar", señaló la edila en el programa Trascendental de LT8.

La mañana del 11 de enero Mara y su hija fueron vejadas y golpeadas por agentes policiales de la seccional 8ª. Según denunció la mujer de 32 años, ella y su hija fueron llevadas desde su casa de Sabín al 1100 bis, donde minutos antes llegaron buscando a un sobrino. Además de la violencia, Mara denunció en la Fiscalía de Violencia Institucional que se llevaron computadoras de su casa, de las cuales tiene todas las facturas.

Según trascendió por aquellos días, los agentes se violentaron cuando la mujer empezó a filmar con su celular cómo la policía golpeaba al chico. De ahí fueron trasladadas a la comisaría, con otros menores. "Fue detenida de manera brutal por la policía, para detener a un sobrino. Ella y su hija comenzaron a filmar, las golpearon para que entreguen el teléfono y les borraron los videos. En la comisaría 8 una agente la amenazó con picanearla", se quejó la concejala.