El tema es quién junta a la oposición

Un puñado de gremios santafesinos se sumó a la ola de construir un frente nuevo que rivalice con Cambiemos, aunque con la salvedad no menor de generarlo bajo la conducción del peronismo y la futura candidatura a la gobernación del senador nacional Omar Perotti. Smata, el sindicato de Estaciones de Servicio de la región y el sindicato de Confiteros están detrás de la movida, aunque aseguran que la nómina sumará otros rubros a la brevedad. Marcelo Barros, líder de Smata Rosario, contó que hay buen diálogo con la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), que impulsa un frente amplio, y que pretenden sumarla al armado.

Los sindicatos de Santa Fe van jugando sus fichas en la construcción opositora a nivel nacional. La UOM, Aduana y otros, se enrolaron desde el inicio dentro del Nuevo Espacio Santafesino (NES), el sector que integran también los senadores peronistas y la diputada nacional Alejandra Rodenas. Tienen buena sintonía con el ex ministro de la Producción Luis Contigiani, vínculo que lo acerca aún más a la iniciativa de formar un nuevo bloque antimacrista.

Por su parte, este "nuevo grupo sindical" asegura que no se opone a la generación de "un frente político", en dichos de Barros, pero promueve por sobre todas las cosas la candidatura de Perotti, "porque puede ser un gran gobernador". "Lo primero que hay que lograr en esta provincia es la unidad del peronismo para volver a ser gobierno y todos los espacios políticos que se quieran sumar deberán profesar un proyecto donde uno de los pilares máximos sea recuperar la dignidad de los trabajadores", aclaró Barros. Esa mirada es compartida entre los gremios, los que están agrupados en el NES y los que ahora anunciaron que trabajarán para la postulación del rafaelino.

Los puntos compartidos nacen de la oposición a la política económica del macrismo. Como ocurrió con el plan de lucha en el rechaza la reforma previsional que aprobó el oficialismo y aliados y como se presume volverá a ocurrir si Cambiemos deriva al Congreso el proyecto de reforma laboral. Por lo pronto, desde Smata Rosario ya rechazaron la posibilidad. "Vienen por la flexibilización laboral y ahora nos quieren engañar que será debatido en muchas leyes. El movimiento obrero no se debe engañar. Debemos estar fuertes para frenar esta avanzada neoliberal", disparó Barros.

El titular de los Mecánicos dijo que mantienen charlas con la UOM, Plásticos y el sindicato del Vidrio para sumarlos al esquema. Pero pretenden "primero ordenar el peronismo, que siempre fue frentista". "No hay ningún problema, estamos abiertos a todo, nosotros no le cerramos puerta a nadie", anticipó Barros, quien reconoció que Contigiani es "un buen dirigente, un buen elemento a tener en cuenta". Barros también mencionó que dentro del armado está Empleados de Comercio, pero desde los mercantiles indicaron que "puede que haya algún integrante de la comisión", pero en términos de Consejo Directivo no se pronunciaron. De todos modos, Juan Gómez, secretario gremial del sindicato, manifestó una postura similar a la mayoría de los gremios. "Los que pensamos parecido tenemos que estar del mismo lado".