La crecida del río Sena en la región de París no alcanzará los temidos 6,10 metros registrados en 2016, según las previsiones actuales, pero el municipio no baja la guardia y se encuentra en “alerta naranja”, la tercera de cuatro, frente a posibles daños provocados por las inundaciones cerca del río, que ayer subió a 5,63 metros. El Sena se desbordó en algunos tramos, por lo que están cerrados una decena de túneles y carreteras, varios parques y lugares públicos y algunos tramos del tren de cercanías RER C, con paradas muy cerca del río, permanecerán inaccesibles al menos hasta el 31 de enero.